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След абсурда с отменения червен картон: Още един участник на Мондиал 2026 поиска "милостиня" от ФИФА

06 юли 2026, 20:07 часа 870 прочитания 0 коментара

Абсурдът, разиграл се на Мондиал 2026 между американския президент Доналд Тръмп и ФИФА, предизвика сериозно недоволство сред футболния свят. Световната федерация отмени наказание на нападателя на САЩ - Фоларин Балогун, който получи червен картон в 1/16-финалите и трябваше да пропусне предстоящия сблъсък на янките с Белгия. Впоследствие Тръмп потвърди слуховете, че се е свързал с Джани Инфантино, за да се прегледа наказанието. След това абсурдно решение на ФИФА друг участник в Северна Америка реши да се възползва от "вратичката".

Франция иска ФИФА да отмени жълтия картон на Олисе

Френската футболна федерация подаде жалба до ФИФА с искане да бъде отменен жълтият картон, показан на Майкъл Олисе по време на победата на "петлите" с 1:0 над Парагвай в 1/8-финалите. Крилото получи жълт картон след спречкване с южноамериканския полузащитник Матиас Галарза. Въпреки че Галарза падна на земята, хващайки се за лицето, телевизионните повторения показаха, че французинът е хванал само фланелката на съперника си. Ако наказанието остане в сила, Олисе ще влезе в 1/4-финалния мач срещу Мароко, като му остава само още едно предупреждение до отстраняване. Още един жълт картон би го извадил звездата от евентуален 1/2-финал срещу Испания или Португалия, ако Франция продължи напред.

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Майкъл Олисе

Според източници, запознати с въпроса, които говориха анонимно, французите официално са обжалвали предупреждението пред ФИФА. Световната футболна федерация все още не е коментирала жалбата. Френската федерация твърди, че искането ѝ се основава единствено на това, което тя счита за неправилно решение по време на мача, и настоява, че обжалването няма връзка с неотдавнашното решение на ФИФА да отмени наказанието, наложено на нападателя на САЩ Фоларин Балогун.

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ФИФА Франция отбор Световно първенство по футбол 2026 Майкъл Олисе
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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