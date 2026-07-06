Невъобразимият успех на момчетата от плажовете и баровете, който промени футбола завинаги

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Футболът има навика то време на време да ни предоставя едни от най-вълнуващите моменти в историята на спорта въобще. Затова го наричаме "красивата игра". Именно такива са историите на отборите аутсайдери, които успяват да спечелят големи трофеи, въпреки че на пръв поглед всичко е срещу тях. Но понякога те го правят по такъв начин, че променят футбола из основи. Дали това е за добро или лошо - решението е на широката публика. Именно такъв е случаят с Дания на Европейското първенство през 1992 г.

Дания се състезва на Евро 1992 без дори да се класира

Историята на Дания и Европейското първенство е много романтична сама по себе си. "Червения динамит" не се класира на първенството, след като завършва втори зад Югославия в квалификационната си група. Тогава само 8 отбора могат да си спечелят правото да играят на европейско, така че това не е голяма изненада. Но Югославия е изхвърнела от турнира заради войната, от която е част. И така, Дания се класира в една от двете групи на Евро 1992. Според някои истории, треньорът Рихард Мьолер-Нилсен дори е събирал някои от футболистите от плажовете и баровете, тъй като те вече се били съсредоточили върху летните си почивки.

"Червения динамит" се класира на финала

На Европейското Дания е в група с Англия, Франция и Швеция. Противно на очакванията, "червения динамит" завършва при нилево равенство с Англия, губи с 0:1 от Швеция и печели мача си срещу Франция с 2:1. Така двата скандинавски отбора се класират напред като първи и втори. На 1/2-финала чака Нидерландия. Но смелите датчани, събрани от плажовете и баровете, се борят до последния съдийски сигнал. Срещата завършва след зрелищно равенство 2:2, а Дания побеждава на дузпи и е на финал.

Дания печели Евро 1992

Там съперник е Германия. Ако досега Дания имаше късмет, то срещу такъв хегемон, той нямаше да бъде достатъчен. Но "червения динамит" изуми света. Датчаните победиха германците с 2:0 и спечелиха Европейското първенство. Но скрита зад лъскавата купа, винаги ще стои една забележка. Забележка, която промени футбола завинаги.

Петер Шмайхел е големият герой

През 1992 г. все още е позволено футболистите да подават на вратаря си и той да хваща топката с ръце. Това е и един от основните подходи, с които Дания печели мачовете си. Петер Шмайхел е безпосрният герой на онзи отбор заради изявите си на вратата и лидерските си качества, но също така е главен участник в бавенето на играта. Когато Дания поведе, играчите използват всеки възможен момент да върнат топката към Шмайхел. Той я взима от земята и убива вскякава инерция, която противникът е имал.

Футболът вече има ново правило, което ще го промени завинаги

След Евро 1992, това вече не може да се случи. Въведено е правилото, че вратарят не може да пипа топката с ръка, ако целенасочено му е върната от съотборник. Иначе противниковият отбор получава непряк свободен удар, който може да бъде изпълнен дори и в наказателното поле. Така една роматнична футболна история, донесла голям трофей на Дания, която дори не се беше класирала за Европейското, полсужи за урок на футболните шефове и промени спорта завинаги.

Автор: Николай Илиев

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