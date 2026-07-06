След среща между Радев и Ердоган: Договорът с "Боташ" се замразява за 15 месеца

Договорът между "Булгаргаз" и турската държавна компания "Боташ" се замразява, съобщи пресслужбата на министерския съвет. Решението идва след разговор на четири очи между турският президент Реджеп Ердоган и българският премиер Румен Радев. Замразяването е за 15 месеца като в този период ще се плаща само за използвания капацитет на турската газопреносна мрежа. Започва работа по преработка на договора, като предстои предоговаряне спрямо актуалните пазарни условия.

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По договора с "Боташ" се резервират над 1.8 млрд. куб.м газ за доставка на турска територия и пренос до България до края на 2036 г. Този капацитет е две трети от българското потребление и на практика не е необходим на българския пазар. Страната дължи по 500 хил. евро на ден, независимо дали се пренася газ или не, като срокът за договора е 13 години.

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По време на разговора е била отчетена позитивната тенденция на нарастване на двустранния стокообмен, който се равнява на 9 млрд. евро. Обсъдени са и нови потенциални проекти от взаимен интерес. Премиерът Радев е откроил стремежа на страната ни да привлече повече инвестиции от Турция с висока добавена стойност, а президентът Ердоган е призовал Европейският съюц ефективно да прилага споразумението за митнически съюз с Турция, което е в интерес и на двете страни.

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Министър-председателят Радев е изразил признателност към президента Ердоган за засиления граничен контрол от турска страна по общата граница, който има съществен принос за противодействието на нелегалната миграция и за приемането на България в Шенгенското пространство. Румен Радев беше посрещнат на летището в Анкара от министъра на търговията Юмер Болат, с когото също проведе среща.

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