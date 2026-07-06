Братът на Ивайла Бакалова разкри причината за спешната ѝ операция

Преди дни Ивайла Бакалова разкри в социалните мрежи, че е била оперирана по спешност, като тогава не сподели каква е причината за хирургичната намеса. Брат ѝ, Антоний Генчев, обясни пред "България днес", че 44-годишната красавица е имала възпален апендицит, заради което се е наложило незабавно да влезе в болница.

"Сестра ми Ивайла беше оперирана от апендицит", каза братът на близначките Ивайла и Божидара Бакалови. Участникът в "Биг Брадър Фемили" успокои, че сестра му вече се възстановява и се чувства добре.

Миналата седмица Ивайла Бакалова качи кадри в социалните мрежи, на които се вижда, че има две големи лепенки върху корема. Тогава тя благодари на лекарите, които са спасили живота ѝ.

"Понякога животът ни поставя пред изпитания, които ни напомнят колко крехко и безценно е всичко, което приемаме за даденост. Искам да изкажа своята огромна благодарност към целия екип на Спешното отделение на ВМА и специално към д-р Стефанов. Благодарение на вашата бърза реакция, висок професионализъм и човечност получих най-важното – още един шанс да бъда тук."

Какво точно се е случило

По информация на близките ѝ здравословният проблем се появил по време на почивка в Гърция със съпруга ѝ Веселин Денков и дъщеря им Вяра. Първоначално Ивайла усетила силни болки в корема, които приела за неразположение. Състоянието ѝ обаче бързо се влошило, болките станали непоносими, заради което била откарана във Военномедицинска академия в София, където лекарите установили силно възпален апендикс. Тя спешно била оперирана, за да бъдат избегнати сериозни усложнения.

"След подобен момент човек започва да гледа по различен начин на света. Осъзнава колко е важно да бъде здрав, да се събужда всяка сутрин, да прегръща любимите си хора и да цени всеки миг, който животът му подарява", категорична е Бакалова.



