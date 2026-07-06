Закана преди битката: Борац Баня Лука не се плаши от Левски, кани се да реши всичко у дома

В лагера на Борац Баня Лука не крият увереността си, че могат да си осигурят предимство още в домакинството срещу Левски. Шампионът на Босна и Херцеговина приема “сините” утре, като в отбора не крият разочарованието си от тежкия жребий, но вярват в силата си пред собствена публика.

Шампионът на Босна и Херцеговина е готов да се възползва максимално от домакинския фактор

"Наясно сме, че нямахме голям късмет с жребия, но не се страхуваме от никого на нашия терен и очаквам, че при пълен стадион ще постигнем победа. Всяка победа преди реванша в София би била със стойност на злато", заяви пред “Глас Сръбске” 22-годишният флангови нападател Давид Вукович.

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Футболистът разкри още, че подготовката на Борац е преминала по план. Тимът проведе лагер в Златибор, където изигра четири контролни срещи, а според Вукович треньорският щаб е успял да отстрани слабостите, забелязани по време на проверките. Той коментира и качествата на Левски, като подчерта, че българският тим заслужава уважение след силното си представяне през миналия сезон.

"Това говори много за качествата на нашия съперник, който също иска да направи пробив на международната сцена. Ние обаче искаме същото. Целта ни е отново да достигнем до груповата фаза на едно от трите европейски клубни турнира. Не мисля, че това е нереалистично", добави Вукович.

Победителят от сблъсъка между Борац и Левски ще се класира за втория квалификационен кръг на Шампионската лига, където ще срещне победителя от двойката между Макслайн Витебск (Беларус) и Университатя Крайова (Румъния). Загубилият от този дуел ще продължи европейското си участие във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, където ще се изправи срещу отпадналия от двойката между Петрокуб (Молдова) и Егнатия (Албания).

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