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Пълен мрак: Цяла Куба отново е без електричество

06 юли 2026, 21:22 часа 444 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пълен мрак: Цяла Куба отново е без електричество

Нова голяма авария на тока засегна територията на цяла Куба, предадоха световните агенции. Засега причините са неизвестни. Куба има огромни проблеми с производството на електроенергия. Близо две трети от острова вече бяха без ток, когато днес настъпи нов срив в цялата електропреносна мрежа.

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Страната е обект на дългогодишно американско ембарго. Доналд Тръмп блокира и чуждестранните доставки на петрол за Куба, заплашвайки страните доставчици със санкции.

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проблеми Електричество Куба без ток
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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