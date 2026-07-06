Пълен мрак: Цяла Куба отново е без електричество

Нова голяма авария на тока засегна територията на цяла Куба, предадоха световните агенции. Засега причините са неизвестни. Куба има огромни проблеми с производството на електроенергия. Близо две трети от острова вече бяха без ток, когато днес настъпи нов срив в цялата електропреносна мрежа.

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Страната е обект на дългогодишно американско ембарго. Доналд Тръмп блокира и чуждестранните доставки на петрол за Куба, заплашвайки страните доставчици със санкции.

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