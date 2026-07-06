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Смях до дупка: Ето как Тръмп се оправда, че спаси голмайстора на САЩ от червен картон (ВИДЕО)

06 юли 2026, 20:00 часа 863 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Смях до дупка: Ето как Тръмп се оправда, че спаси голмайстора на САЩ от червен картон (ВИДЕО)

"Поисках преразглеждане, защото не мисля, че е нарушение. Това не беше като да удариш някого в лицето. Не мисля, че беше фаул. Мисля, че бяха двама страхотни играчи, които се сблъскаха. И ако не дават на твърд играч, може би най-добрият в отбора, да играе, щеше да се лепне петно". Думите са на американския президент Доналд Тръмп и касаят голмайстора на отбора на САЩ Фоларин Балогун - ОЩЕ: В Белгия са бесни на ФИФА - подадоха жалба заради спорното решение, асистирано от Тръмп

Какво направи Балогун – долното видео много добре показва, че по чудо не счупи крака на съперника си, дори това да стана малко случайно – за Тръмп това не е нарушение, което не е чудно, защото той си призна, че не разбирал какво значи да получиш червен картон, но въпреки това моментално поискал преразглеждане. "Едно е да те накажат в някой мач, но как така те наказват за мач, в който не си играл", попита Тръмп. Интересно как така например в НБА наказват някого да пропуска мачове, когато наруши някое правило, водещо до дисквалификация?

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И не, не било фаул да пробваш да счупиш крака на съперник, а сблъсък – това повтори Тръмп - Още: Доналд Тръмп призна, че е говорил с ФИФА за решение в полза на САЩ: "Това не беше нарушение!"

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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