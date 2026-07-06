Смях до дупка: Ето как Тръмп се оправда, че спаси голмайстора на САЩ от червен картон (ВИДЕО)

"Поисках преразглеждане, защото не мисля, че е нарушение. Това не беше като да удариш някого в лицето. Не мисля, че беше фаул. Мисля, че бяха двама страхотни играчи, които се сблъскаха. И ако не дават на твърд играч, може би най-добрият в отбора, да играе, щеше да се лепне петно". Думите са на американския президент Доналд Тръмп и касаят голмайстора на отбора на САЩ Фоларин Балогун - ОЩЕ: В Белгия са бесни на ФИФА - подадоха жалба заради спорното решение, асистирано от Тръмп
Trump on Balogun's red card:— Clash Report (@clashreport) July 6, 2026
I asked for a review because I didn't think it was a foul.
That was not a guy punching somebody in the face. pic.twitter.com/5NjN2mvJ60
Какво направи Балогун – долното видео много добре показва, че по чудо не счупи крака на съперника си, дори това да стана малко случайно – за Тръмп това не е нарушение, което не е чудно, защото той си призна, че не разбирал какво значи да получиш червен картон, но въпреки това моментално поискал преразглеждане. "Едно е да те накажат в някой мач, но как така те наказват за мач, в който не си играл", попита Тръмп. Интересно как така например в НБА наказват някого да пропуска мачове, когато наруши някое правило, водещо до дисквалификация?
Trump on Balogun:— Clash Report (@clashreport) July 6, 2026
Balogun is our best player. He got a red card. I didn't know what that meant, but then I heard that it means you cannot play in the next game.
That's very unfair. How do you penalize him for a game that hasn't been played yet?
I asked for a review by FIFA. pic.twitter.com/UmMU6N4u6k
И не, не било фаул да пробваш да счупиш крака на съперник, а сблъсък – това повтори Тръмп - Още: Доналд Тръмп призна, че е говорил с ФИФА за решение в полза на САЩ: "Това не беше нарушение!"
Trump on Balogun's red card:— Clash Report (@clashreport) July 6, 2026
That wasn't a foul. That wasn't even an infraction.
They crashed into each other. pic.twitter.com/qeqw1rNovL