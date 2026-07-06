Безапелационен успех: Иван Иванов прегази съперника си по пътя към основната схема в Англия

Иван Иванов си осигури място в основната схема на турнира на трева от сериите Чалънджър 50 в Нотингам, след като преодоля успешно квалификациите. Българският национал за Купа Дейвис записа обрат срещу своя сънародник Динко Динев и продължи към същинската част на надпреварата с награден фонд от 56 700 евро.

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17-годишният талант надделя в изцяло българския сблъсък от втория квалификационен кръг с 4:6, 6:1, 6:1 след час и 29 минути игра. Динев започна по-силно и спечели първия сет благодарение на единствения пробив в седмия гейм, но след това инициативата изцяло премина в ръцете на Иванов.

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Младият българин значително повиши нивото си на игра, като наложи сериозно превъзходство от основната линия и позволи на съперника си да спечели едва два гейма до края на двубоя. По-късно днес ще стане ясен и първият съперник на Иван Иванов в основната схема на турнира, където той ще се опита да продължи добрата си серия на тревна настилка.

Междувременно Динко Динев остава в Нотингам, тъй като ще участва в надпреварата на двойки. Българинът ще си партнира с италианеца Матео Ковато, а в първия кръг двамата ще се изправят срещу британския тандем Том Хандс и Матю Съмърс.

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