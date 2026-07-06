Болезнен крах на мечтите: Бразилия обяви съдбата на Карло Анчелоти след отпадането от Мондиала

Отпадането на Бразилия от Норвегия на осминафиналите на Световното първенство по футбол предизвика множество спекулации относно бъдещето на селекционера Карло Анчелоти. Изпълнителният директор на бразилската федерацията Родриго Каетана обаче категорично заяви, че поражението от 1:2 няма да повлияе на позицията на Анчелоти и той остава начело на “селесао” до Мондиал 2030.

Въпреки болезнената елиминация от Норвегия, федерацията твърдо застана зад италианския специалист и му гласува доверие до 2030 година

„Болезнено отпадане, няма защо да го крия. Мечтаехме за финала, но не се получи. Нашата цел е спокойно да завършим цикъла с Анчелоти, който ще продължи да ръководи отбора до Световното първенство през 2030 г.

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Ще се възстановим от случилото се. Всички са много разстроени, разочаровани и тъжни – играчите, треньорският щаб, феновете. Отборът се подобри с напредването на турнира и мисля, че играха добре срещу Норвегия.

От друга страна, не можем да подценим времето, което прекарахме заедно, особено тези 38 дни, когато играчите, всички ние и всички вие имахме възможността да станем свидетели на тяхната всеотдайност и професионализъм“, заяви Родриго Каетано.

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