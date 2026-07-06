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Пак украински огън изгаря Санкт Петербург. Данни за пламнали танкери с бензин за Крим, Русия говори за уцелен ракетен завод (ВИДЕО)

06 юли 2026, 11:56 часа 836 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пак украински огън изгаря Санкт Петербург. Данни за пламнали танкери с бензин за Крим, Русия говори за уцелен ракетен завод (ВИДЕО)

"Предварителни данни сочат за щети по инфраструктурата на Лужския артилерийски полигон и в районите на пристанищата Уст-Луга и Висоцк. Аварийните служби работят. Последствията се отстраняват бързо. Според предварителните данни няма пострадали. Тази информация се актуализира". Това написа в своя официален канал в Телеграм губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, след като стана ясно, че областта пак е била цел на украинските далекобойни дронове. Първоначално Дрозденко каза, че тази нощ над областта са свалени 56 дрона, после уточни, че са 62 и "последствията от атаката са ликвидирани" - ОЩЕ: Украйна си отмъщава за Киев: Санкт Петербург гори (ВИДЕО)

Междувременно, руският политически коментатор Михаил Шейтелман съобщи, че на база информация от свой източник два танкера, превозващи бензин за Кримския полуостров, са били ударени и горят. Той каза и, че всеки танкер е превозвал взвод с картечници, за защита срещу морски дронове. Информацията се появи и в руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора", при това в сутрешния дневен обзор на канала, като той се позовава на "вражески източници" - ОЩЕ: Киев гори, но Украйна също атакува: Пожари в Крим и при рафинерията в Ярославъл (ВИДЕО)

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Руските удари

От своя страна руски източници твърдят, че руските ракети и дронове са уцелили украинския завод "Визар" в Киевска област. Това е съоръжение на украинската авиационна индустрия, което произвежда управляеми ракети земя-въздух, включително ракети "Нептун". Русия е удряла същия завод преди това през април 2022 година. А популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, говори, че са ударени още кораборемонтният завод "Абрис-ПТ", научноизследователския институт "Квант", предприятието "Буревестник" и предприятието "Рошен", където се сглобявали дронове. "Рошен" е сладкарска компания, на бившия украински президент Петро Порошенко, а "Буревестник" е предприятие, което не работи от 18 години - иначе е произвеждало радари, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Русия се хвали как е ударила фалирал от 18 години завод за радари (СНИМКИ)

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Санкт Петербург Крим танкери война Украйна атака с дронове Уст-Луга Висоцк Лужски артилерийски полигон завод Визар
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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