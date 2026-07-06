Пак украински огън изгаря Санкт Петербург. Данни за пламнали танкери с бензин за Крим, Русия говори за уцелен ракетен завод (ВИДЕО)

"Предварителни данни сочат за щети по инфраструктурата на Лужския артилерийски полигон и в районите на пристанищата Уст-Луга и Висоцк. Аварийните служби работят. Последствията се отстраняват бързо. Според предварителните данни няма пострадали. Тази информация се актуализира". Това написа в своя официален канал в Телеграм губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, след като стана ясно, че областта пак е била цел на украинските далекобойни дронове. Първоначално Дрозденко каза, че тази нощ над областта са свалени 56 дрона, после уточни, че са 62 и "последствията от атаката са ликвидирани" - ОЩЕ: Украйна си отмъщава за Киев: Санкт Петербург гори (ВИДЕО)
Ukrainian drone attacks damaged Russia’s Baltic Sea ports of Vysotsk and Ust-Luga, a major oil export outlet, Reuters reported. Leningrad region’s governor claimed 56 drones were downed, with debris recorded near Ust-Luga port and the Luga training ground. #Ukraine pic.twitter.com/8QJ5zKEoSN— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2026
Междувременно, руският политически коментатор Михаил Шейтелман съобщи, че на база информация от свой източник два танкера, превозващи бензин за Кримския полуостров, са били ударени и горят. Той каза и, че всеки танкер е превозвал взвод с картечници, за защита срещу морски дронове. Информацията се появи и в руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора", при това в сутрешния дневен обзор на канала, като той се позовава на "вражески източници" - ОЩЕ: Киев гори, но Украйна също атакува: Пожари в Крим и при рафинерията в Ярославъл (ВИДЕО)
❗️Political commentator Mikhail Sheitelman claimed, citing his own source, that two tankers carrying gasoline to Crimea were hit and are burning in the Sea of Azov. He said each tanker carried a platoon of machine gunners. #Ukraine pic.twitter.com/uCUieH72Dk— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2026
Руските удари
От своя страна руски източници твърдят, че руските ракети и дронове са уцелили украинския завод "Визар" в Киевска област. Това е съоръжение на украинската авиационна индустрия, което произвежда управляеми ракети земя-въздух, включително ракети "Нептун". Русия е удряла същия завод преди това през април 2022 година. А популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, говори, че са ударени още кораборемонтният завод "Абрис-ПТ", научноизследователския институт "Квант", предприятието "Буревестник" и предприятието "Рошен", където се сглобявали дронове. "Рошен" е сладкарска компания, на бившия украински президент Петро Порошенко, а "Буревестник" е предприятие, което не работи от 18 години - иначе е произвеждало радари, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Русия се хвали как е ударила фалирал от 18 години завод за радари (СНИМКИ)
Russian sources claim several footage show the aftermath of Russian strikes on Vizar machine-building plant in the Kyiv region, a Ukrainian aviation industry facility that produces guided surface-to-air missiles, including reportedly Neptune missiles.— Clash Report (@clashreport) July 6, 2026
Russia previously hit the… pic.twitter.com/Zjqj0VSpzD
Russian sources claim several footage show the aftermath of Russian strikes on Vizar machine-building plant in the Kyiv region, a Ukrainian aviation industry facility that produces guided surface-to-air missiles, including reportedly Neptune missiles.— Clash Report (@clashreport) July 6, 2026
Russia previously hit the… pic.twitter.com/Zjqj0VSpzD