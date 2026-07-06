За него и за нея: новите модели смартчасовници TRENDER съчетават елегантна визия и смартфункции

Двата модела са налични в Yettel от 6.99 евро / 13.67 лв. на месец и идват с безплатна трета година гаранция

Смартчасовникът днес е много повече от устройство, което показва часа или изпраща известия. Той се превръща в практичен ежедневен асистент за разговори, следене на здравни показатели и по-лесна организация в движение. Именно към потребителите, които търсят баланс между функционалност, удобство и стил, са насочени новите TRENDER Gent и TRENDER Posh, вече налични в Yettel от 6.99 евро / 13.67 лв. на месец при 24-месечен лизинг.

Всички смартчасовници в Yettel вече се предлагат с безплатна трета година гаранция, без необходимост от обвързване с конкретен тарифен план. Така покупката носи не само достъп до ново носимо устройство, но и повече спокойствие за по-дълъг период на употреба – особено важно при аксесоар, който е част от ежедневието почти непрекъснато.

А когато към тази допълнителна сигурност се добавят достъпната цена и разнообразието от функции, изборът между TRENDER Gent и TRENDER Posh остава най-вече въпрос на личен стил и начин на живот. С различен дизайн и характер, двата модела залагат на комбинация от модерни смарт функции, елегантна визия и достъпна цена.

TRENDER Gent – голям дисплей и технологии за активното ежедневие

TRENDER Gent е моделът, който веднага привлича вниманието със своята по-смела визия. Големият 1.93-инчов AMOLED дисплей предлага ярки цветове, дълбоко черно и отлична видимост дори под силната лятна слънчева светлина. Това е особено важно за хората, които прекарват повече време навън и искат информацията да бъде лесно четима с един поглед.

Корпусът е изработен от неръждаема стомана и тежи едва 27 грама, а размерите от 50 × 39.5 × 7.5 мм създават усещане за модерен и елегантен аксесоар. В комплекта е включена и допълнителна силиконова каишка, което позволява часовникът лесно да бъде адаптиран както към бизнес среда, така и към по-спортен начин на живот.

Зад атрактивния дизайн стои и сериозен набор от функции. TRENDER Gent използва Bluetooth 3.0 и BLE 5.0 свързаност, с които е възможно провеждане и приемане на разговори директно от китката. Това е удобно по време на шофиране, тренировка или когато телефонът е оставен в чанта, раница или на бюрото.

Моделът предлага мониторинг на сърдечния ритъм, измерване на нивата на кислород в кръвта (SpO2), проследяване на съня, следене на нивата на стрес и различни тренировъчни режими. Налична е и функция за електрокардиограма (ЕКГ), която все по-често присъства в съвременните носими устройства. Допълнителните възможности включват известия от приложения, управление на музиката и синхронизация със смартфони с Android и iOS.

Батерията с капацитет 200 mAh осигурява до 7 дни работа при по-лека употреба и до 5 дни при типичен ежедневен режим, което означава по-малко време до зарядното и повече време за използване на всички функции.

TRENDER Posh – когато смартчасовникът изглежда като бижу

Докато TRENDER Gent е насочен към хората, които харесват по-големите часовници, TRENDER Posh впечатлява с елегантност и изискан дизайн. Моделът е създаден така, че да изглежда като стилен аксесоар, който спокойно може да бъде носен както в ежедневието, така и по време на по-официални събития.

Компактният корпус с размери 39 × 39 × 10 мм и тегло от едва 26 грама прави часовника удобен за носене през целия ден. Металната верижка от неръждаема стомана допълва усещането за премиум продукт, а наличната допълнителна силиконова каишка осигурява комфорт по време на спорт.

TRENDER Posh разполага с 1.27-инчов IPS дисплей и предлага впечатляващ набор от интелигентни опции. Освен Bluetooth разговори и известия за входящи обаждания, съобщения и приложения, часовникът може да следи сърдечния ритъм, нивата на кислород в кръвта, качеството на съня и нивата на стрес.

Сред възможностите му откриваме още ЕКГ функция, проследяване на тренировки и специализиран женски календар, който го превръща в още по-полезен ежедневен помощник. Управлението на музиката директно от китката също е част от възможностите, а сертификатът IP67 осигурява защита срещу прах и водни пръски.

Особено впечатление прави батерията с капацитет 230 mAh, която позволява до 10 дни работа при по-лека употреба и до 7 дни при стандартно ежедневно използване. Това означава, че часовникът може спокойно да придружава своята притежателка по време на уикенд пътуване или дори по-дълга почивка без необходимост от постоянно зареждане.

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И двата модела са съвместими както с Android, така и с Apple устройства, предлагат меню на български език и разполагат със защита по стандарт IP67. Това ги прави подходящ избор за хора, които искат да получават известия, да следят физическата си активност и здравните си показатели или просто да останат свързани, без постоянно да държат телефона в ръка. С различен дизайн, но сходна практична насоченост, TRENDER Gent и TRENDER Posh показват как смартчасовникът може да бъде едновременно функционален помощник, стилен аксесоар и удобно решение за ежедневна свързаност на китката.