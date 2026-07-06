Сигнал за бомба опразни Съдебната палата в Смолян

Съдии, прокурори и съдебни служители са изведени днес от Съдебната палата в Смолян заради сигнал за поставено взривно устройство. На електронната поща на прокуратурата в Смолян, около 9:38 ч., е постъпило писмо със заплаха, че в сградата е поставена бомба, която ще експлодира след два часа. Още: Сигнал за бомба спря съдебното дело за АТВ катастрофата в Слънчев бряг

Това каза за БТА Станчо Станчев, говорител на Окръжната прокуратура. Помещенията в Съдебната палата са проверени от полицията. В Окръжния съд днес няма насрочени наказателни дела, информират от прокуратурата. Още: Този път във Варна: Сигнал за бомба опразни съда