Пълен абсурд в САЩ: Белгия скочи срещу ФИФА заради помилването на американска звезда

Белгия предприе официални действия срещу решението на ФИФА да отмени наказанието на американския нападател Фоларин Балогун непосредствено преди осминафиналния сблъсък между двата отбора на Световното първенство. Според информация на The Athletic, Кралската белгийска футболна асоциация вече е изпратила официално писмо до световната централа с искане решението да бъде преразгледано.

Кралската асоциация изпрати официално писмо до световната централа и поиска обяснение за безпрецедентното помилване на нападателя

Напрежението се покачи, след като Дисциплинарната комисия на ФИФА анулира санкцията на Балогун и му даде право да бъде на разположение за предстоящия двубой срещу Белгия. Решението предизвика сериозно недоволство в белгийския лагер, откъдето настояват за яснота около мотивите им.

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Американският национал беше изгонен с директен червен картон в предишния мач срещу Босна и Херцеговина, спечелен с 2:0. Балогун беше санкциониран, след като настъпи защитника Тарик Мухаремович в задната част на крака с бутонките си.

Двубоят между САЩ и Белгия ще се изиграе тази нощ, а победителят ще си осигури място на четвъртфиналите, където ще се изправи срещу победителя от срещата между Испания и Португалия.

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