Кошмарен бенефис: Неймар каза "сбогом" на Бразилия

Ерата на Неймар в националния отбор на Бразилия приключи. След отпадането на „селесао“ с 1:2 от Норвегия в осминафиналите на Световното първенство 34-годишната звезда обяви, че повече няма да играе за представителния тим на страната си. Последният му двубой с националната фланелка завърши с реализирана дузпа в добавеното време, но попадението единствено намали изоставането.

Голямата звезда на "селесао" се сбогува с националния отбор на същия стадион, на който дебютира през далечната 2010 година

Два гола на Ерлинг Холанд донесоха исторически успех на Норвегия и сложиха край на участието на петкратните световни шампиони, които записаха най-слабото си представяне на Мондиал от 1990 година насам.

"Опитах се, опитах се. Сега всичко свърши. Започнах тук, приключих тук", каза разчувстваният Неймар след последния съдийски сигнал. Думите му имат символично значение, тъй като именно на стадион “МетЛайф” той дебютира за Бразилия през 2010 година, а 16 години по-късно на същото място изигра и последния си мач за националния отбор.

Още: Болезнен крах на мечтите: Бразилия обяви съдбата на Карло Анчелоти след отпадането от Мондиала

Нападателят оставя след себе си впечатляващо наследство от 130 мача, 80 гола и 58 асистенции. С тези показатели той е най-добрият реализатор в историята на Бразилия и един от най-емблематичните футболисти, носили екипа на “селесао”. Единственият му трофей с мъжкия национален тим остава Купата на конфедерациите през 2013 година, а през 2016-а изведе страната си и до историческата златна олимпийска титла.

Завръщането му на Световното първенство през 2026 година беше сред най-коментираните теми преди турнира. След дълго отсъствие заради тежка контузия и без мач за националния отбор от 2023 година, Карло Анчелоти реши да го включи в състава. Неймар пропусна първите два двубоя от груповата фаза, появи се като резерва срещу Шотландия, не взе участие срещу Япония, а срещу Норвегия получи едва 25 минути на терена.

Още: "Викингите" завладяха Бразилия! Холанд и отличен вратар разбиха мечтите на "селесао" на Мондиал 2026