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Боримиров преди Борац: По-силни сме от миналия сезон, не мисля, че ще има неприятна изненада!

06 юли 2026, 11:31 часа 287 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Боримиров преди Борац: По-силни сме от миналия сезон, не мисля, че ще има неприятна изненада!

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите преди заминаването на тима за Босна и Херцеговина. Както е известно, утре вечер „сините“ гостуват на Борац Баня Лука в първия мач от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Двубоят е от 21:30 часа българско време. Реваншът е насрочен за следващта седмица и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ в София.

Боримиров сподели, че в момента Левски е по-силен отбор от миналия сезон. По думите му родният шампион е привлякъл много класни футболисти, а това няма как да не се отрази на представянето на „сините“ на терена. Бившият полузащитник допълни, че ако столичани подходят несериозно към срещата, може и да се получи неприятна изненада за отбора на Хулио Веласкес, но не мисли, че подобно нещо може да се случи.

„Надявам се от мач на мач да ставаме все по-добри“

„Мисля, че сме добре подготвени за този мач и се надявам да го покажем това утре. По-силни сме от миналия сезон, от миналата година - надявам се това да го покажем още в утрешния мач. Всеки отбор, който се е класирал в този формат, заслужава уважение. Ще подходим с необходимото уважение, с играта си ще затвърдим твърдението им, че сме неудобен съперник. Надявам се от мач на мач да ставаме все по-добри“.

„Ако не подходим сериозно като отбор, може да дойде неприятна изненада, но мисля, че това няма как да се получи. Всеки един от нашите футболистите живее с мисълта за утрешния мач. Не обичам да давам прогнози, нашето желание е да победим още утре. Важното е тактическите задачи да бъдат изпълнени. Разбира се, че реваншът в София е важен за нас, нашият 12-ти играч ще бъде с нас. Трансферният прозорец е отворен до септември - всичко е възможно да се случи. С кое надградихме спрямо миналата година? Класата на футболистите, които взехме“, заяви босът на „сините“.

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Бойко Димитров Редактор
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