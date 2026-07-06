Перник ще е домакин на ДИП по шахмат до 20 години

Тази седмица – между 7 и 12 юли, ще се проведе Държавното индивидуално първенство по шахмат за състезатели до 20 години. Надпреварата ще се състои в Двораца на културата в Перник.

Турнирът стартира на 7 юли от 14:00 часа. Официалната част на ДИП по шахмат до 20 години ще бъде закриването на надпреварата. То ще се проведе на 12 юли от 11:00 до 12:00 часа отново в Двореца на културата в Перник.

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