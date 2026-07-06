Четирима туристи се удавиха само за час в Кушадасъ

Четирима туристи се удавиха в рамките на един час в района на турския курорт Кушадасъ на Егейско море. Силният вятър, духащ със скорост 23 км в секунда, големите вълни и активното морско течение са предизвикали за кратко време кризисни ситуации край плажната ивица, като 16 туристи са били спасени, но четирима други са загубили живота си, съобщи агенция ИХА.

Трагедията се е разиграла на плажа „Севги“, като в спасителната акция са участвали спасителни екипи на бреговата охрана и полицията. Въпреки усилията на медиците, животът на четирима души не е могъл да бъде спасен.

Властите предупреждават, че туристите, плажуващи в турските курорти, трябва да обръщат сериозно внимание на предупрежденията за неподходящи условия за влизане в морето, информира БТА.

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