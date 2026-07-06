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Бижута за милиони изчезнаха след дързък обир във френски музей

06 юли 2026, 11:38 часа 265 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Бижута за милиони изчезнаха след дързък обир във френски музей

Крадци откраднаха бижута на стойност около 4 милиона евро от френски музей. Те са били задигнати при взлом в музея на френския производител на луксозни стъклария Lalique в неделя, съобщи източник от разследването. Обирджиите са проникнали в музея около 5:30 часа сутринта и са се отправили директно към стаята с бижута, съобщи източник, близък до разследването пред AFP. Според съобщенията, нападателите са били облечени с качулки.

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„Около двадесет бижута са откраднати. Загубата в момента се оценява, но може да възлиза на няколко милиона евро, вероятно близо до четири милиона“, каза източникът. 

Въпреки че алармената система се е задействала, никой от заподозрените не е бил заловен. Полицията е била извикана едва след като чистач пристигнал на работа и открил взлома.

Музеят, посветен на бижутера и стъклар Рене Лалик, беше открит през 2011 г. близо до фабриката на компанията.

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Драматичен обир на бижута през деня в музея Лувър в Париж през октомври миналата година постави под внимание сигурността на френските музеи и галерии. Крадци откраднаха бижута на стойност 102 милиона долара за по-малко от осем минути.

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Обир Франция Лувър бижута
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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