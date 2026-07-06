Компания е напът да построи хотел под магистрала на Балканите

Хотел с площ от 8,2 хиляди квадратни метра непосредствено под Адриатическата магистрала в Будва планира да построи компания в Черна гора, съобщи черногорското издание Vijesti.me. Според измененията в Градоустройствения проект (ГП) за туристическия комплекс Завала, компанията "Стратекс Груп" може да получи правото да построи хотел с партер, пет етажа и гараж.

Според плановата документация, до която Vijesti има достъп, съоръжението е планирано между главното кръгово кръстовище в Будва и техния квартал "Дуклей Гардънс".

Всичко е по закон

От Министерството на териториалното планиране заявиха пред черногорската медия, че измененията в документа се изпълняват законосъобразно и при спазване на всички процедури, както и че имуществено-правните отношения не засягат планирането и развитието на Завала. Оттам посочиха още, че Проектът и Предложението на плана преминават през експертна проверка от Ревизионен съвет.

Хотел от носа до пътя

Според по-ранни версии на този планов документ, върху останалата зелена част на Завала, която ще бъде върната на местните жители, е било планирано да се построи хотелски комплекс на 66 000 квадратни метра и хотел „Джедро“ - 141-метров небостъргач с 40 етажа, но това е било изоставено. С изменения и допълнения тази зона е превърната предимно в зелени площи, докато строителство е планирано само в района около спорната инсталация за обезсоляване там.

Тук са планирани едно или две съоръжения за централни дейности, т.е. заведения за обществено хранене, търговия на дребно, изложбени зали, спорт, жилищни сгради... Според измененията, хотелът вече е планиран върху земята на инвеститора, непосредствено под Адриатическата магистрала.

Гаражът на това селище в момента се намира на това място. Според същия документ, брутната разгъната застроена площ на съществуващите вили на курорта "Дуклей" днес възлиза на малко повече от 56 000 квадратни метра, докато според градоустройствения план от 2008 г. са били планирани 36 000 квадратни метра. Министерството на пространственото планиране подчерта, че планът насочва развитието на туризма в района, във връзка с ресурсите, насоките и критериите от документацията за планиране на по-високо ниво. ОЩЕ "Не се интересуваме тези сгради дали са законни": Варненският кадастър за "Баба Алино"