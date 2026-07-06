Жегите в Европа удрят икономиката

В Европа екстремните жеги вече не са само климатично явление, а се превръщат във все по-значим фактор, който оказва влияние върху икономическия растеж, производителността, инфлацията и веригите за доставки.

Това гласи анализ на Карстен Бржески, глобален ръководител „Макроикономика“ в Ай Ен Джи (ING), посветен на икономическите последици от рекордната гореща вълна, обхванала голяма част от Европа.

Пусти улици, затворени училища, отменени обществени събития, ограничения в железопътния транспорт, прекъсвания в работата на предприятия и болници - подобни картини през последните дни напомниха на много европейци за ограниченията по време на ковид пандемията. Този път причината не беше вирус, а температури, които на места достигнаха рекордни стойности за юни.

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Франция, Германия, Швейцария и Великобритания бяха най-силно засегнати. Във Франция високите температури възродиха спомените за трагичното лято на 2003 г., когато според официалните оценки в Европа загинаха около 70 000 души вследствие на екстремните горещини, голяма част от които във Франция.

Подобни явления днес вече не се разглеждат като изолирани случаи. Според климатолозите повишаването на средните температури увеличава вероятността рекордните горещи вълни да се превърнат във все по-често срещано явление.

Икономическите последици стават все по-видими

Публикувано през 2021 г. проучване, което анализира най-горещите години в Европа - 2003, 2010, 2015 и 2018 г., оценява, че само поради намалената производителност на труда европейската икономика е губила между 0,3 и 0,5% от своя годишен брутен вътрешен продукт. В най-силно засегнатите региони загубите надхвърлят 1%.

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Други изследвания добавят към тези ефекти увеличените разходи за охлаждане на сгради, прекъсванията във веригите на доставки, щетите върху транспортната инфраструктура, земеделието и водния транспорт, както и повишените разходи за здравеопазване.

През 2025 г. съвместно изследване на Университета в Манхайм и Европейската централна банка (ЕЦБ) анализира икономическите последици от горещите вълни, сушите и наводненията през лятото на миналата година. Според авторите европейската икономика е загубила около 0,3% от БВП само за една година. Ако подобни явления зачестят, натрупаните загуби могат да достигнат около 0,8% до 2029 година.

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Експертите предупреждават, че последствията няма да се ограничат само до по-ниската производителност. Все по-голямо значение ще имат прекъсванията във веригите на доставки, по-ниските приходи от туризъм в засегнатите райони и нарастващите инвестиции в адаптация към климатичните промени.

Още по-рано ЕЦБ предупреди, че продължителните горещини и засушавания могат да увеличат инфлацията при храните с между 0,4 и 0,9 процентни пункта, като през следващите десетилетия този ефект може да стане още по-силен.

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Дълго време рискът от екстремните жеги се възприемаше основно като проблем за държавите от Южна Европа. Последните оценки обаче показват различна картина.

Германия вече се нарежда сред европейските икономики, които могат да понесат най-големи икономически загуби от горещите вълни до края на десетилетието. Причината не е, че германските лета ще станат сравними с тези в Южна Испания, а че голяма част от инфраструктурата, жилищния фонд и производствените мощности са изградени за значително по-хладен климат.

Анализ на организацията Climate Analytics, изготвен по поръчка на Световната банка в началото на 2026 г., сочи, че Германия все още не разполага с цялостна стратегия за управление на риска от екстремни горещини. Изследването заключава, че адаптацията на инфраструктурата изостава от темповете на климатичните промени.

Подобна тенденция се наблюдава и в данните на Европейската комисия за ограниченията пред бизнеса. Все по-голям брой предприятия в Германия и Испания посочват екстремните метеорологични условия като фактор, който затруднява производството.

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Горещите вълни увеличават и риска от нарушения в транспорта. Ниските нива на водата затрудняват корабоплаването по вътрешните водни пътища, железопътната инфраструктура е изложена на по-чести повреди, а в отделни случаи се налага ограничаване на работата на електроцентрали поради недостиг на вода за охлаждане.

Всичко това превръща климатичните условия във все по-важен икономически фактор.

„Настоящата гореща вълна показва, че времето вече не е само фактор за ежедневието, а все по-често се превръща в определяща променлива за икономическата активност“, заключава Карстен Бржески. Според него термометрите постепенно се превръщат във водещ индикатор за състоянието на европейската икономика.