Франция - Мароко НА ЖИВО: Дембеле удвои преднината на "петлите"!

Отборите на Франция и Мароко играят при резултат 2:0 в първия 1/4-финал на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. "Петлите" влизат в мача със статут на фаворити, но африканският тим не бива да бъде отписван, след като през 2022 година игра 1/2-финал именно срещу французите. Тогава тимът на Дидие Дешан взе своето и се класира на финал, но сега "лъвовете от Атлас" имат шанс за реванш. Двубоят се очертава да бъде много интересен и със сигурност не бива да се изпуска. Ако нямате възможност да го гледате, то може да проследите развоя му НА ЖИВО тук.

Франция 2:0 Мароко НА ЖИВО

Футболистите на Франция започнаха по-добре и създадоха две опасни положения в първите пет минути. Първо Килиан Мбапе опита удар от средна дистанция, но топката премина покрай лявата греда. Малко след това Дайо Упамекано бе намерен в наказателното поле и стреля с глава, но изстрелът му бе уловен от Боно. Последваха по-спокойни минути, в които играчите на Мохамед Уахби разиграваха в половината на Франция. След това "петлите" организираха добра атака, но тя не доведе до изстрел. След четвърт час игра Мароко получи шанс да изпълни пряк свободен удар, но Ашраф Хакими разочарова с центрирането.

Мбапе пропусна да открие от дузпа

В 17-а минута се стигна до нов удар към мароканската врата. Дезире Дуе качи топката на главата на Усман Дембеле, но той не успя да я насочи добре. В 25-а минута африканците се понесоха в атака, но бяха спрени от френската защита. След като отнеха топката, "петлите" веднага тръгнаха на контраатака. Кълбото стигна до Килиан Мбапе, който навлезе в наказателното поле, но бе фаулиран от Нусаир Мазрауи. Съдията посочи бялата точка и след преглед с ВАР потвърди решението си. Нападателят на Реал Мадрид застана зад топката и стреля слабо в долния десен ъгъл, а Боно хвана. Последва пауза за хидратация, след което Дембеле стреля високо над вратата. В 34-а минута Дезире Дуе бе близо до това да открие за "петлите", но Боно успя да избие топката и тя премина на сантиметри от целта.

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Французите продължиха да владеят топката и да разиграват в половината на Мароко, но така и не успяха да намерят целта до края на първото полувреме. В самия край Люка Дин стреля от далечна дистанция, но ударът му срещна напречната греда. След това Хакими направи опит да отбележи с вътрешен фалц от пряк свободен удар, но отново разочарова с изпълнението си. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0. Двамата треньори не извършиха никакви промени на почивката и отборите излязоха в същите състави, с които почнаха.

Мбапе все пак изведе Франция напред в резултата

Втората част започна с добра атака на мароканците, но тя отново не доведе до нищо опасно. В следващите минути "лъвовете от Атлас" установиха контрол над топката, но плахите им опити по фланговете не доведоха до удар по посока Майк Менян. В 54-а минута се стигна до първия точен изстрел на французите, когато Дезире Дуе стреля, но право в ръцете на Боно. В следващия момент Майкъл Олисе проби защитата на Мароко и подаде на Мбапе, но той направи фрапантен пропуск. Впоследствие се оказа, че е бил и в нередовна позиция. В 59-а минута Килиан Мбапе отново бе оставен непокрит и този път не сбърка. Той отправи невероятен удар, който се оплете в мрежата на Боно за 1:0. Минути по-късно Усман Дембеле се възползва от свободния коридор в наказателното поле на Мароко и прецизно насочи топката към вратата, като по този начин удвои преднината на "петлите".

Очаквайте подробности!

Преди мача

До този момент от турнира тимът на Дидие Дешан е безпогрешен. "Петлите" започнаха с успех с 3:1 над Сенегал в груповата фаза. Последваха победи над Ирак и Норвегия. На 1/16-финалите французите преодоляха без никакъв проблем Швеция, а в следващия кръг се справиха с провокациите на Парагвай. От другата страна, Мароко също се представя на много високо ниво. Селекцията на Мохамед Уахби записа равенство с Бразилия и две победи - над Хаити и Шотландия. В първия си мач от елиминационната фаза "лъвовете на Атлас" отстраниха Нидерландия след изпълнение на дузпи, а на 1/8-финалите елиминираха домакина Канада с класически резултат.

Сблъсък между Франция и Мароко се очертаваше като един от най-интересните на този етап от турнира. От ФИФА обаче решиха да подсилят ефекта със съдийския наряд за мача. От Международната федерация определиха напълно аржентински екип от арбитри да води 1/4-финала на "петлите". Това решение предизвика известен смут сред футболния свят, подхранвайки идеята, че Световното е нагласено в полза на Аржентина.

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