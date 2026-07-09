Тръмп се успокоил за цената на петрола и е готов за дълга ескалация срещу Иран

Белият дом се подготвя за нещо, което може да се превърне в обмен на огън с Иран в района на Ормузкия проток, продължаващ няколко дни или дори няколко седмици. Продължителността и интензивността на новата кампания зависят изцяло от следващите ходове на Техеран, споделят американски официални лица пред Axios. Цитиран е неназован представител на САЩ, според когото настоящата ескалация може да продължи ден-два, седмица или месец, в зависимост от това дали Иран ще продължи атаките си срещу търговски кораби в пролива. „Леко ще ги ударим, за да разберат, че не си играем“, гласят думите му.

Новата размяна на удари

Дипломатическите преговори засега са в застой, а военният натиск отново е в центъра на стратегията на президента Доналд Тръмп. На 8 юли той заяви, че 60-дневното примирие, предвидено в меморандума за разбирателство с Техеран, е „приключило“ след престрелка, предизвикана от ирански атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток.

Още: След заканите на Тръмп: Мощни експлозии разтърсват Иран

След това САЩ предприеха втора серия удари в близост до пролива включително атаки срещу инфраструктурни цели в Иран - за първи път от месеци насам. Централното командване на Съединените щати (CENTCOM) съобщи, че военните са нанесли удари по около 90 цели, сред които ирански системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радари, както и складове за ракети и дронове.

‼️The U.S. struck 90 targets across Iran overnight and is now preparing for a showdown over the Strait of Hormuz



According to Axios, the White House is bracing for a new phase of confrontation with Tehran. U.S. officials do not rule out that the current escalation could turn… https://t.co/aYIPQVA8tH pic.twitter.com/RdCBFkCbls — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2026

Ислямската република отвърна с атаки срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн, като същевременно настоя, че няма да отстъпи от претенциите си за контрол над протока.

Малко след това Тръмп даде да се разбере, че САЩ са готови да намалят напрежението, като заяви пред репортерите на борда на Air Force One, че ирански представители са „се обадили преди малко“ и „искат да сключат споразумение“. Не е ясно за какъв разговор говори президентът, а иранските представители не потвърдиха никакъв пряк контакт.

„Просто не знам дали са достойни да сключат споразумение. Не знам дали ще спазят споразумението“, добави Тръмп. „Честно казано, те са малко луди".

Главният преговарящ от иранска страна, председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, обвини САЩ в „тормоз и нарушаване на обещания“ и предупреди, че проливът ще бъде отворен само при условията на Техеран. „Ако нанесете удар, ще бъдете ударени“, написа Галибаф в X. „Ормузкият проток ще бъде отворен само при „ирански условия“, а не при американски заплахи".

Снимка: Getty Images

Още: При нови удари със САЩ: Иран пак обяви как Ормузкият проток ще заработи

Противоречиви клаузи за Ормуз провалят сделката

Отварянето на протока, през който преди войната минаваха около 20% от световните доставки на петрол и втечнен газ, и възстановяването на свободата на корабоплаването за търговските кораби се превърна в основна цел за администрацията на Тръмп, за да се стабилизират енергийните пазари. За Иран пък запазването на контрола над пролива се превърна в ключова цел във всяка сделка за прекратяване на войната.

Въпросът беше заложен като основна разпоредба в меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, а противоречивите тълкувания на клаузите за пролива сега водят до разпадане на споразумението.

Меморандумът за разбирателство изисква от Иран да осигури безопасно преминаване на корабите през протока, но скоро след подписването му ирански официални лица обвиниха САЩ, че нарушават споразумението, като насочват корабите по южен маршрут, близо до оманското крайбрежие, без одобрението на Техеран.

Още: Цената на петрола: Пак лоши новини за потребителите заради подновените удари между САЩ и Иран

САЩ били спокойни, че нови удари няма да повишат значително цените на петрола

Американски официални лица твърдят, че Белият дом смята, че разполага с по-голяма свобода за ескалация, тъй като през последните седмици стотици петролни танкери са успели да напуснат Персийския залив през пролива.

Това е успокоило опасенията в администрацията, че нов сблъсък би предизвикал незабавен и значителен скок в цените на петрола, твърдят служителите, цитирани от Axios.

Американски представител твърди, че настоящата ескалация произтича от неудовлетворението сред по-радикалните елементи в разединеното иранско ръководство, които смятат, че меморандумът за разбирателство не е донесъл реални ползи за Техеран. Иран е видял как влиянието му в Ормузкия проток намалява, когато стотици кораби преминали по южния маршрут, близо до бреговете на Оман.

Снимка: Getty Images

Още: Цената на бензина и дизела: По-невидимият фактор, който я определя

Защо иранците са недоволни? Няколко фактора

Въпреки изключенията от санкциите на САЩ, а именно подновения лиценз за продажба на ирански петрол, Техеран се сблъска с трудности при тези продажби. Причината е, че финансовите институции не одобряваха трансакциите, а различни страни се колебаеха да разчитат на временни изключения. Този лиценз сега пак е спрян заради новите атаки на иранците срещу търговски кораби.

Няма и освободени ирански средства от замразените активи, тъй като Техеран все още не е предприел необходимите по споразумението стъпки в ядрената сфера.

Също така рамковото споразумение, в което САЩ бяха посредници между Израел и Ливан, е направило ненужна частта от меморандума за разбирателство с Иран, отнасяща се до ливанската страна, казва източник на американското издание.

„Част от иранското ръководство не беше доволна от всички тези неща“, казва американският официален представител. „Те започнаха да стрелят и ние решихме, че е време да им отвърнем със сила. Това е процес. Имаме търпение. Ако не усетим, че получаваме сделката, която искаме, няма да я сключим".

Още: Ясно е колко са загиналите ирански военни при снощните удари на САЩ

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в сряда, че позицията на Щатите е проста - Ормузкият проток трябва да остане отворен, нещо, което беше факт преди войната на Щатите и Израел срещу Ислямската република. „Ако се опитат да го затворят, ще последва реакция от страна на американските въоръжени сили“, каза Ванс. „Те могат или да се съобразят с това, или да им се случи точно същото, което им се случи снощи. Това просто ще продължава да се случва, докато не отворят този коридор и не спрат да стрелят по корабите".

Снимка: iStock

Иран търси подкрепа в ООН

В четвъртък, 9 юли, Иран изпрати отделни писма до председателя на Съвета за сигурност на ООН и до генералния секретар на ООН Антонио Гутереш, в които обвинява Съединените щати в провеждането на мащабни военни атаки на иранска територия. Иранският посланик в ООН Амир Саид Иравани заяви, че нападенията нарушават Устава на ООН, суверенитета и териториалната цялост на страната, както и международните задължения на Вашингтон. Той посочи, че ударите нарушават и клауза 1 от меморандума за разбирателство между двете държави.

Иранските държавни медии съобщиха днес, че при американските удари по пет провинции през последните два дни са загинали 14 души, а 78 други са били ранени. Според тях 47 от ранените все още са в болница, докато останалите са били изписани след получаване на медицинска помощ. САЩ твърдят, че при ударите от нощта срещу сряда (българско време) са загинали най-малко осем членове на иранските въоръжени сили.

Премиерът и външен министър на Катар, шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, заяви в четвъртък пред иранския външен министър Абас Арагчи, че всички страни трябва да изпълняват меморандума за разбирателство и да продължат диалога и дипломатическите усилия. Според министерството на външните работи на Катар Ал Тани е осъдил атаките срещу търговски кораби в Ормузкия проток, като е заявил, че те „подкопават доверието, застрашават сигурността на международното корабоплаване и нанасят вреда на усилията, насочени към установяване на регионална сигурност и стабилност“. Катарците са едни от посредниците между САЩ и Иран заедно с Пакистан.

Още: "Ислямска република Япония ни атакува": Тръмп се обърка и обяви нови удари срещу Иран (ВИДЕО)