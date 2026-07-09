От ФИФА сложиха край на полемиката покрай съдийските решения на Аржентина - Египет

Победата на Аржентина над Египет в 1/8-финалите на Мондиал 2026 предизвика сериозно недоволство сред футболния свят. "Гаучосите" изоставаха с 0:2, но успяха да направят обрат за 3:2 с решителен гол в добавеното време. При третото попадение на "албиселесте" остана съмнение дали не е имало нарушение в атака, което пък щеше да донесе дузпа в полза на "фараоните". Друг спорен момент в мача беше при отменения гол на Египет заради фаул в атака на Марван Атия срещу Лисандро Мартинес, тъй като някои съдии биха признали попадението. Стигна се дотам, че председателят на съдийската комисия към ФИФА - многоуважаваният Пиерлуиджи Колина, трябваше да се намеси.

Колина коментира съдийските решение по време на Аржентина - Египет

Колина излезе с официална позиция, в която категорично отхвърли обвиненията, поставящи под съмнение безпристрастността на съдиите в турнира, като заяви, че никой не може да им повлияе, включително и президентът на ФИФА Джани Инфантино. Той коментира подробно двате съдийски инцидента, които предизвикаха полемика по време на мача между Египет и Аржентина. По повод отменения гол на "фараоните", Колина обясни: "След всеки гол видеоасистентът на съдията (ВАР) преглежда атакуващата фаза (APP). Ако по време на подготовката на атаката бъде установено нарушение и се прецени, че то е повлияло на гола, ВАР ще препоръча преглед на терена. Няма конкретно ограничение, свързано с разстоянието от вратата или изминалото време между нарушението и гола. Такъв пример се наблюдаваше в мача между Аржентина и Египет, където Марван Атия явно стъпи на крака на Лисандро Мартинес."

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Относно втория инцидент, довел до победния гол на Аржентина, Колина каза: "По същия начин, ако не бъде установено нарушение по време на подготовката за гол, ВАР информира съдията за това. Стъпването върху крака на противник е нарушение, докато не се счита, че защитникът е извършил нарушение, ако първо докосне топката и след това възникне естествен контакт между него и противника, което е често срещано във футбола. Отново такъв пример се появи в края на същия мач. Както съдията, така и ВАР сметна, че контактът между египетския играч с номер 10 и аржентинския играч с номер 9, Хулиан Алварес, попада в рамките на нормалния, обичаен контакт във футбола."

Съдийските решения в този мач предизвикаха широко обсъждане, като след мача нападателят на "фараоните" Мустафа Зико заяви, че Мондиал 2026 е нагласен в полза на Аржентина. Селекционерът на Египет също не скри мнението си, че неговият отбор е бил ощетен. Колина отхвърли и тези обвинения.

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