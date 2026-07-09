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Цената на петрола: Пак лоши новини за потребителите заради подновените удари между САЩ и Иран

09 юли 2026, 9:33 часа 770 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Цената на петрола: Пак лоши новини за потребителите заради подновените удари между САЩ и Иран

Цената на петрола се повиши отново в четвъртък, 9 юли (за втори пореден ден), след като новите удари на американските въоръжени сили срещу Иран предизвикаха опасения за прекъсване на доставките в Близкия изток. През нощта американските сили предприеха нови атаки срещу цели в Ислямската република, а иранците отговориха с удари по американски съюзници в Персийския залив - Кувейт, Бахрейн, Катар, Йордания. Дотук се стигна само часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за "приключено".

Целта на атаките на Щатите сега е да отслабят капацитета на Иран да застрашава свободата на корабоплаване в стратегическия Ормузки проток. "Ормузкият проток ще се отвори само при "ирански условия", а не под заплахите на САЩ", заяви председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф.

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Цените

Фючърсите с доставка през септември на международния сорт „Брент“, който е референтен и за Европа, отбелязаха ръст от 1,03% до 78,82 долара за барел в началото на търговията днес. Към момента на публикуване на материала цената е 77,81 долара.

Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) с доставка през август се повишиха с 1,06% до 74,29 долара за барел в началото на търговията. Към момента на публикуване на материала цената е 73,36 долара.

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Снимка: Getty Images

В сряда цените вече бяха отбелязали ръст от над 4%. В началото на търговията вчера "Брент" се търгуваше за 76,07 долара за барел, а WTI - за 72,23 долара: Цената на петрола бързо се оцвети в най-неприятна окраска заради САЩ и Иран.

„Пазарът отново е принуден да отрази в цените риска, че подновените атаки срещу корабоплаването или по-широко влошаване на отношенията между САЩ и Иран биха могли да забавят нормализирането на потоците през Ормузкия проток“, анализират от инвестиционната банка Saxo.

Тъй като проливът е един от най-важните енергийни маршрути в света, „дори ограничено прекъсване може да има огромно влияние върху цените на спот пазара, транспортните разходи и настроенията на пазара“, добавят от Saxo, цитирани от CNBC.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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