Мондиал 2026 роди звезда - феновете го обичат, Меси го уважава и вече е №1 в света

Той пристигна на Мондиал 2026 без отбор, без договор и с около 50 000 последователи в Инстаграм. Той напусна Северна Америка с 25 милиона последователи, фланелката на Лионел Меси и място в историята на най-големия форум. Едва ли някой ще се изненада, че става въпрос за Возиня - едно име, което вече е познато на целия футболен свят. Вратарят на Кабо Верде, чието истинско име е Жозимар Жозе Евора Диас, беше свободен агент, след като напусна португалския отбор от втора лига Чавеш преди турнира. 40-годишният страж пази на вратата на националния си отбор от 2012 година, като досега има 94 мача, но извън Кабо Верде почти никой не знаеше кой е той. Това се промени бързо.

Возиня се превърна в най-известния човек в Северна Америка

Кабо Верде завърши наравно с Испания в първия си мач от груповата фаза, а представянето на Возиня под гредата беше една от основните причини за това. Милиони футболни фенове, които никога не бяха чували за него, изведнъж имаха име, което да свържат с лицето му. Броят на последователите му в социалните мрежи скочи до 8 милиона само след този мач, а на следващия ден - до 14 милиона. Последваха равенства с Уругвай и Саудитска Арабия, което означаваше, че Кабо Верде ще играе на 1/16-финалите! Там обаче дебнеше най-тежкото предизвикателство - мач със световния шампион Аржентина.

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На хартия това беше неравностоен сблъсък. На терена обаче се получи един от най-запомнящите се мачове на турнира. Возиня направи общо осем спасявания, като четири от тях бяха срещу Лионел Меси. Едно от тях дойде в 73-тата минута, когато Меси изненада почти всички с перфектно изпълнен пряк свободен удар. Возиня все пак успя да докосне топката с върха на пръстите си. Друга невероятна негова намеса дойде в края на добавеното време, което помогна мачът да премине в продължения при резултат 1:1. В крайна сметка Аржентина спечели с 3:2, отбелязвайки два гола в допълнителното време, с което сложи край на участието на Кабо Верде. Но всички бяха единодушни, че без Возиня резултатът щеше да бъде съвсем различен.

Возиня спечели любовта на феновете и уважението на Меси

След финалния съдийски сигнал броят на последователите му надхвърли 18 милиона. На следващия ден те вече бяха 25. Към днешна дата те са 28,3 милиона. Тази цифра го превърна в най-следвания вратар в целия свят. Освен обичта на хората, Возиня спечели още нещо много ценно - уважението на големия Меси. След мача двамата размениха няколко думи, като аржентинецът му казал: "Ти си страхотен. Народът ти трябва да се гордеят с теб!" След това Возиня го помолил за фланелката му, а той се съгласил да му я даде в тунела след пресконференцията.

Една история, която Кабо Верде няма да забрави. За Возиня обаче историята тепърва започва. На 40 години, без отбор и с една малка част от признанието, което заслужаваше преди началото на турнира, той го напуска като един от най-обсъжданите играчи. Все още не е ясно къде ще играе след това. Но животът му, във всички направления, вече не е същият, какъвто беше преди три седмици.

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