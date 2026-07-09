Роден национал сменя своя клуб с друг новак в Серия А

Българският национал Валентин Антов може да смени своя Монца, с който спечели промоция за италианската Серия А с друг новак в елита. Според Николо Скира, става въпрос за Венеция, който спечели Серия Б. Централният защитник е бил предложен на ръководството на клуба, но все още няма окончателно решение на шефовете. През миналия сезон Антов не игра, тъй като се възстановяваше от операция на кръстните връзки.

Валентин Антов се завърна от операция

През миналия сезон, Валентин Антов записа едва 20 минути. В последния мач на Монца в Серия Б и във финала на плейофа за влизане в Серия А. А през предишната кампания беше под наем в Кремонезе. Тогава той беше основен играч, като в Серия Б записа 31 мача, в 27 от които беше титуляр. Тогава Кремонезе спечели промоция чрез същия плейоф. Откакто премина в Монца през 2021 г., първо под наем, след това за постоянно, Валентин Антов е записал едва 21 срещи за отбора. Затова сега той търси изхода и следващото предизвикателство.

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Венеция е в процес на "размисъл и оценка"

Антов натрупа стабилен опит в Серия Б, като вече има 69 срещи във второто ниво на италианския футбол - повече от всяко друго първенство, в което е играл. За централния защитник е време да вдигне нивото и затова търси елитен клуб, в който да получава повече игрово време. Според информациите, футболен посредник е предложил Валентин Антов на ръководството на Венеция, но разговорите все още са в начален стадии и няма нищо решено окончателно. Клубът е в процес на "размисъл и оценка" и се очаква да реши дали иска да се подсили с Антов.

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