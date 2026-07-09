Кабинетът "Радев":

Ще издържи ли Европа следващата зима при блокада на Ормузкия проток: Брюксел проговори за газа

09 юли 2026, 14:41 часа 650 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ще издържи ли Европа следващата зима при блокада на Ормузкия проток: Брюксел проговори за газа

В навечерието на следващата зима газовите хранилища в ЕС е достатъчно да бъдат запълнени до 80% от обема, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с кризата в Ормузкия проток. 

От самото начало на кризата между САЩ и Иран заявихме, че не се тревожим за снабдяването, а за цените на горивата, добави говорителят. По неговите думи не се очаква до есента да се наблюдава "паническо" търсене на газ на международните пазари. Той отбеляза, че ЕС е изпитал криза при снабдяването с природен газ заради решението на Русия внезапно да прекъсне доставките скоро след инвазията й в Украйна през февруари 2022 г., но оттогава източниците са разнообразени и е повишен делът на възобновяемата енергия. 

Много е трудно да предвидим последиците от събитията в Ормузкия проток, посочи говорителят. Според него засега няма повод за тревога по отношение на европейските запаси с газ.

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Миналата година Съветът на ЕС удължи до 2027 г. изискването за поддържане на 90% пълен обем на европейските газови хранилища, за да ограничи уязвимостта към колебанията на цените заради геополитическо напрежение. Тогава бе въведено правило за гъвкавост от 10% "в случай на трудни условия", а ЕК допълнително въведе отстъпка от 5% "в случай на трайно неблагоприятни пазарни условия". Европейските газови хранилища осигуряват около 30% от потреблението на газ в ЕС, сочат официалните данни на европейските институции.

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Европейски съюз газ Ормузки проток газови хранилища война Иран
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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