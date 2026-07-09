Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Израел: Готови сме да атакуваме Иран за трети път, ако е необходимо

09 юли 2026, 22:47 часа 424 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Израел: Готови сме да атакуваме Иран за трети път, ако е необходимо

Израелската армия е готова да атакува Иран за трети път, ако е необходимо, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес и БТА. "Армията е в състояние на готовност за възобновяване на сраженията, за да установи отново преимущество във въздуха и отново да удари (. . .) Иран, за да елиминира заплахите", каза Кац на военна церемония.

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На същата церемония израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран е бил отслабен от двете военни кампании на Израел срещу Ислямската република. "Иран и съюзниците му са по-слаби откогато и да било", каза още Нетаняху.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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