След украинска атака: Пореден нефтопреработвателен завод е извън строя (ВИДЕО)

Нефтопреработвателният завод в Саратов е преустановил преработката на петрол след атака с дронове на 8 юли. Това съобщава Reuters, позовавайки се на два източника, запознати със ситуацията. Според тях ударите са поразили инсталацията за първична преработка на нефт АВТ-6 с капацитет от 20 хил. тона дневно. Това е и единствената инсталация от този тип в предприятието. В резултат на това работата на завода е била спряна. Собственикът на предприятието - „Роснефт“, за момента не е отговорил на запитването на агенцията за коментар.

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Според данни на Reuters, от момента на атаката гориво от Саратовския нефтопреработвателен завод не се предлага на търгове на Международната стокова и суровинна борса в Санкт Петербург. Заводът вече беше преустановил работата си след атаки с дронове през март и май.

Russia's Saratov oil refinery has stopped processing crude after a Ukrainian drone attack damaged its only primary refining unit.



The refinery, which accounts for about 2.2% of Russia's refining capacity, has not offered fuel on the St. Petersburg exchange since Wednesday.… pic.twitter.com/tGfCXZN2hX — Clash Report (@clashreport) July 9, 2026

През 2024 г. предприятието е преработило 5,8 млн. тона нефт, което съставлява около 2,2% от общия обем на нефтопреработката в Русия. Заводът е произвел 1,2 млн. тона бензин, 1,9 млн. тона дизелово гориво и 1 млн. тона мазут, посочва агенцията.

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В нощта на 8 юли украински безпилотни летателни апарати атакуваха нефтопреработвателния завод в Саратов. На сутринта на 8 юли губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин съобщи, че в резултат на атаката е загинал един човек, няколко са били ранени, а също така са били повредени „обекти на гражданската инфраструктура“. Кои точно — той не уточни. По-късно през деня президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че Саратовският нефтопреработвателен завод е бил ударен.

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