Гьозтепе на Мъри остава близо до зона Европа, феновете запяха името му (ВИДЕО)

10 ноември 2025, 10:19 часа

В 12-тия кръг на Турската суперлига Галатасарай загуби за пръв път през сезона. Но за българите е по-важно друго – отборът на Станимир Стоилов, който също до скоро беше непобеден, записа втора поредна победа и остана близо до зона Европа. Така Мъри върна надеждите на феновете на Гьозтепе след като отборът имаше спад във формата, който се изрази в две поредни загуби след средата на октомври.

Гьозтепе беше непобеден до 19 октомври

Гьозтепе допусна първото си поражение на 19 октомври срещу Аланияспор с 0:1, а след седмица загубиха и от лидерите Галатасарай с 1:3. Но Мъри не допусна това да се превърне в лоша серия за отбора му, като „Гьоз Гьоз“ спечелиха следващите си два мача срещу Генчлербирлиги с 1:0 и срещу Касъмпаша с 2:0. Така Гьозтепе остава близо до зона Европа, като е на една точка от четвъртото място. То дава право на участие в квалификациите за Лигата на конференциите, а на него в момента се намира Самсунспор.

Станимир Стоилов

Феновете на Гьозтепе пеят за Мъри

Гьозтепе на Станимир Стоилов е на 5-то място в Турската суперлига с 22 точки, които спечели в 12 мача – 6 победи, 4 равенства и 2 загуби. Следващият мач за отбора на Мъри е на 23 ноември, неделя, от 13:30 ч. „Гьоз Гьоз“ ще бъдат домакини на Коджаелиспор. А феновете на Гьозтепе показаха подкрепата към българския си треньор като запяха името му при победата над Касъмпаша с 2:0.

Николай Илиев
Николай Илиев
Станимир Стоилов Гьозтепе Суперлига на Турция
