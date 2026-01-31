Любопитно:

Гьзотепе на Мъри продължи впечатляващата си серия и се доближи до топ 3 в Турция (ВИДЕО)

31 януари 2026, 22:35 часа 528 прочитания 0 коментара

Гьозтепе записа пети пореден двубой без загуба в Суперлигата на Турция! В двубой от 20-ия кръг на първенството тимът на Станимир Стоилов обърна и надви у дома с 2:1 Фатих Карагюмрюк. Сержиньо изведе гостите напред в резултата в 13-ата минута. Бързо след това Жуниор Олайтан изравни, а в добавеното време на първата част се разписа и Жандерсон. "Гьоз-Гьоз" събра 39 точки на четвъртото място и се доближи на 3 от третия Трабзонспор. Фатих Карагюмрюк е последен с 9 точки.

Гьозтепе с обрат

Момчетата на Мъри започнаха активно. Вратарят на гостите Иво Гърбич се справи с удари на Елитон и Ефкан Бекироолу. В 13-ата минута Калайджъ изведе Сержиньо, който преодоля Матеуш Лис за 0:1. Малко по-късно Жуниор Олайтан се озова на точното място при центриране от корнер, за да направи 1:1. Домакините вдигнаха темпото. Ефкан и Жандерсон пропуснаха добри положения.

В първата минута на добавеното време Хуан центрира към Жандерсон, който с воле осъществи пълния обрат. След почивката Калайджъ тормозеше Гьозтепе. Лис трябваше да се намесва и при изстрел на Тиаго Чукур. В 60-ата минута Гърбич изби шут на Олайтан от пряк свободен удар. Към края на срещата стражът на "червено-жълтите" се справи с опасен изстрел на Ахмед Траоре.

Джем Юмеров
