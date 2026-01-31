Наполи се върна на пътя на победите, Божинов дебютира като титуляр в Серия А

Наполи постигна ценен успех с 2:1 над Фиорентина в двубой от 23-тия кръг на Серия А. На "Стадио Диего Армандо Марадона" Антонио Вергара изведе "партенопейците" напред в резултата в 11-ата минута. В началото на втората част Мигел Гутиерес удвои преднината на тима с красив изстрел. Малко по-късно Манор Соломон намали изоставането на "Ла Виола". Наполи, който прекъсна серията си от 3 поредни мача без победа във всички турнири, се намира на 3-ото място в класирането с 46 точки, докато Фиорентина е 18-и със 17 пункта.

Росен Божинов с 90 минути за Пиза

По-рано през деня българският национал Росен Божинов дебютира като титуляр и игра 90 минути при загубата на Пиза с 1:3 на Сасуоло. Поражението остави "черно-сините" на 20-о място в класирането с актив от 14 точки. Бившият играч на ЦСКА 1948 за малко да изведе тима си напред в резултата, но попадението бе отменено заради засада.

ОЩЕ: Два отбора от Серия А също се наредиха на опашката за Майкон

Доменико Берарди даде преднина на Сасуоло в 25-ата минута на срещата, а в добавеното време на първата част Карачоло си отбеляза автогол. Михел Ебишер върна едно попадение за Пиза в началото на второто полувреме, но Сасуоло отговори моментално и Исмаел Коне се разписа за 3:1 в 58-та минута.

Както е известно, Божинов премина в Пиза в средата на януари с трансфер на стойност 5 милиона евро от белгийския Роял Антверп. Само два дни по-късно той влезе в края при равенство срещу Аталанта, а в следващия кръг остана на пейката при поражение срещу Интер.