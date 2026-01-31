След като гласуването беше скрито и със съмнение за измама: DARA ще представи България на "Евровизия"

България избра своя представител на "Евровизия". Страната ни ще бъде представена през май на песенния конкурс във Виена от DARA.

Тази вечер се състоя финала на българската селекция за "Евровизия", където победителят беше избран от конбиниран вот на зрители и професионално жури.

От седмици се говореше, че именно DARA ще е победител в селекцията.

Скрито и трудно гласуване

Голямо недоволство относно тазвечершното шоу предизвика решението на БНТ да скрие гласуването на публиката. За разлика от полуфинала миналата събота, когато вотът на зрителите беше видим как се движи в реално време, този път телевотът на публиката беше скрит и в социалните мрежи избухна напрежение, че хората не могат да видят резултатите на живо.

Мнозина обвиниха организаторите на конкурса, че въпреки прокламирания стремеж към прозрачност и справедливост, са направили точно обратното.

Недоволни зрители пък призоваха гласуването директно да бъде анулирано, защото при опит за вот им е изписано, че вече са гласували, въпреки че не са го направили.

Потребители се усъмниха, че IP-тата им "се използват за фалшиви гласове" и отново са свидетели на измама.

До финалния етап стигнаха:

Керана и Космонавтите

Михаела Маринова

Молец

Роксана

DARA

Innerglow

MONA

Preyah

Изборът на песен тепърва предстои

Осемте претенденти изпълниха на живо по една песен по избор от своя авторски репертоар. Това не бяха песните, които избираме да пратим във Виена. Състезанието беше само за изпълнител.

Така и песента, която изпълни DARA - "Thunder" , също няма да е българската песен за "Евровизия 2026".

Тя ще бъде избрана в третата, последна фаза на националната селекция, през февруари.

Тогава DARA ще изпълни на живо 3 песни, написани специално за конкурса в австрийската столица. Песента победител, която ще представя България на "Евровизия 2026", отново ще бъде определена от сбора на гласовете на публика и жури.

България ще излезе във втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май. Големият финал е на 16 май.