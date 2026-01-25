Мъри пак го направи! Гьозтепе спря звездния тим на Фенербахче (ВИДЕО)

Един от най-добрите български треньори - Станимир Стоилов, отново го направи! Предвожданият от него Гьозтепе не се даде на Фенербахче и постигна престижно равенство 1:1 при визитата си на стадион "Шюкрю Сараджоолу" в двубой от 19-ия кръг на турската Суперлига. И първият мач между двата отбора през този сезон завърши хикс. Така „Гьоз-Гьоз“ се утвърди в топ 4 на временното класиране с 36 точки - 5 зад третия Трабзонспор.

"Жълто-червените", които имаха доста кадрови липси, са четири пункта пред петия Бешикташ, който е с мач по-малко. Фенербахче остава на втората позиция с 43 пункта - на три зад Галатасарай.

В 17-ата минута новото попълнение на "жълтите канарчета" Антони Мусаба асистира на Нене Доржелес, който откри резултата. В средата на полувремето дойде и отговорът. Намиращият се в силна форма Арда Окан Куртулан центрира към Жандерсон, който не сгреши от близо за 1:1. В 28-ата минута Лис трябваше да се намесва, за да спре Нене. С пропуск се отчете и Талиска.

Шансът за Гьозтепе дойде в самия край на първата част, когато Курутлан уцели греда. След почивката възпитаниците на Доменик Тедеско доминираха. Стражът на гостите се намеси при шут на Асенсио. До края отбраната на "Гьоз-Гьоз" удържа крайното 1:1.