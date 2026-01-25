Спорт:

Мъри пак го направи! Гьозтепе спря звездния тим на Фенербахче (ВИДЕО)

25 януари 2026, 22:07 часа 191 прочитания 0 коментара
Мъри пак го направи! Гьозтепе спря звездния тим на Фенербахче (ВИДЕО)

Един от най-добрите български треньори - Станимир Стоилов, отново го направи! Предвожданият от него Гьозтепе не се даде на Фенербахче и постигна престижно равенство 1:1 при визитата си на стадион "Шюкрю Сараджоолу" в двубой от 19-ия кръг на турската Суперлига. И първият мач между двата отбора през този сезон завърши хикс. Така  „Гьоз-Гьоз“ се утвърди в топ 4 на временното класиране с 36 точки - 5 зад третия Трабзонспор.

"Жълто-червените", които имаха доста кадрови липси, са четири пункта пред петия Бешикташ, който е с мач по-малко. Фенербахче остава на втората позиция с 43 пункта - на три зад Галатасарай.

В 17-ата минута новото попълнение на "жълтите канарчета" Антони Мусаба асистира на Нене Доржелес, който откри резултата. В средата на полувремето дойде и отговорът. Намиращият се в силна форма Арда Окан Куртулан центрира към Жандерсон, който не сгреши от близо за 1:1. В 28-ата минута Лис трябваше да се намесва, за да спре Нене. С пропуск се отчете и Талиска.

Шансът за Гьозтепе дойде в самия край на първата част, когато Курутлан уцели греда.  След почивката възпитаниците на Доменик Тедеско доминираха. Стражът на гостите се намеси при шут на Асенсио. До края отбраната на "Гьоз-Гьоз" удържа крайното 1:1.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Станимир Стоилов Фенербахче Гьозтепе Суперлига на Турция
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес