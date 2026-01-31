Оставката на Румен Радев:

Последни усилия зад кулисите да няма война САЩ - Иран (ВИДЕО)

Арабските съюзници на САЩ, начело с ОАЕ и Саудитска Арабия, водят интензивни преговори с Иран в опит да бъде предотвратена нова война в Близкия изток. Това съобщава американската агенция Bloomberg. С разговорите се цели Техеран да отстъпи за ядрената си програма и развитието на ракетните си програми.

Новината за разговорите беше потвърдена от американския президент Доналд Тръмп. Ще видим какво ще стане, добави той. И същевременно препубликува в своя профил в своята социална мрежа Truth Social, че Иранската революционна гвардия "пълни гащите от страх" - Още: Иранската армия е по-добра и опитна от руската: Командващият военните сили на Иран със знакови думи

Междувременно, Fox News също съобщи, че Саудитска Арабия отказва да предостави бази и въздушно пространство за американски военни действия срещу Иран. Новината за това се появи още преди няколко дни в арабски медии. Преди Fox News да информира за това, в американското информационно пространство се появи друга спекулация - че саудитците си променили мнението и затова Тръмп се съгласил да им продаде над 700 ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot за 9 млрд. долара, както и допълнителни установки и оборудване за още 6 млрд. долара.

От иранска страна, интересно интервю на иранския външен министър Абас Арагчи. Той предупреди, че е "опасна илюзия" да се мисли, че режимът в Иран може да бъде сменен. "Системата е вкоренена и построена на стабилни основи. Идващи или отиващи си хора не правят разлика - системата остава и функционира". Че иранският режим продължава да се опитва да оцелява с всякакви средства показва и протест в подкрепа на аятолаха в Лондон - Още: Заплахата "Тръмп": Иран обяви учения със стрелба в ключов маршрут за световния петрол

Ивайло Ачев
