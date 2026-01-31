Дни преди да играе за България: Наша млада тенис надежда се класира на финал

Националът на България за Купа „Дейвис“ Илиян Радулов се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. 20-годишният ни представител надделя на полуфиналите над поставения под номер 2 Макс Алкала Гури (Испания) с 6:3, 6:4 за час и 44 минути. Така той записа трета победа в три мача над испанеца.

Победа за Илиян Радулов

Двубоят започна с няколко часа закъснение и беше прекъснат за кратко в края на втория сет заради лошото време в Анталия. Българинът поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част изостана с 2:4, но със серия от четири поредни гейма направи обрат и спечели мача. За титлата утре той ще играе срещу победителя от сръбския сблъсък между номер 6 Душан Обрадович и номер 7 Стефан Попович.

Илиян Радулов се завърна на корта през тази седмица, след като доскоро се възстановяваше от контузия. Той участва в първи турнир от веригата на Международната федерация ITF от юни миналата година, когато достигна до полуфиналите в Кордоба (Испания), след като малко по-рано спечели третата си титла при мъжете в Ла Нусия (Испания).

Само след седмица той ще защитава цветовете на България в историческия мач за Купа "Дейвис" срещу Белгия. Преди часове родният щаб получи добри новини (подробности четете в линка).