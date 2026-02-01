Тръмп даде отбой с имиграционните, но не категорично, а с нови червени линии

Американският президент Доналд Тръмп обяви ефективно изтегляне на силите на имиграционната служба (ICE) от "всички американски градове под контрола на депутатите". Той го направи в съобщение в своя профил в своята социална мрежа Truth Social - но веднага посочи, че има изключения.

"Инструктирах министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем, че при никакви обстоятелства няма да участваме в различни лошо управлявани градове на демократите по отношение на техните протести и/или бунтове, освен ако и докато не ни помолят за помощ. Ние обаче ще охраняваме, и то много силно, всички федерални сгради, които са атакувани от тези високоплатени лунатици, агитатори и бунтовници. Моля, имайте предвид, че инструктирах ICE и/или граничния патрул да бъдат много решителни в тази защита на собствеността на федералното правителство. Няма да има плюене в лицата на нашите служители, няма да има удряне или ритане на фаровете на нашите автомобили и няма да има хвърляне на камъни или тухли по нашите превозни средства или по нашите патриотични воини. Ако има, тези хора ще понесат равни или по-големи последици", гласи съобщението.

Тръмп настоява, че щатските структури трябва да защитават съответната щатска и общинска собстеност. "Ние сме там, за да защитим федералната собственост, само като резервен вариант, тъй като това е отговорност на местните и щатските власти", добавя той. И се възмущава: "Снощи в Юджийн, Орегон, тези престъпници нахлуха във федерална сграда и нанесоха големи щети, като също така уплашиха и тормозеха трудолюбивите служители. Местната полиция не направи нищо, за да го спре. Няма да позволим това да се случва повече! Ако местните власти не са в състояние да се справят с бунтовниците, агитаторите и анархистите, ние незабавно ще отидем на мястото, където е поискана такава помощ, и ще се погрижим за ситуацията много лесно и методично, точно както направихме с бунтовете в Лос Анджелис преди една година, където началникът на полицията каза: "Не бихме могли да го направим без помощта на федералното правителство". Ето защо, към всички оплакващи се местни власти, губернатори и кметове, уведомете ни, когато сте готови, и ние ще бъдем там - но преди да го направим, трябва да използвате думата "МОЛЯ".

Същевременно Тръмп публикува и репортаж на Fox News - единствената голяма мейнстрийм телевизия, която го подкрепя. Репортажът е за решение на Върховния съд в САЩ - за по-бързо депортиране на нелегални имигранти, специално за т.нар. венецуелски банди и то в затворническа структура в Ел Салвадор. Това се прави на база закон буквално отпреди векове (Alien Enemies Act of 1798).

