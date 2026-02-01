Барселона се спука да изтърва, но взе своето срещу Елче

Войната в Украйна:

Барселона постигна успех с 3:1 при визитата си на Елче в двубой от 22-рия кръг на Ла Лига. На стадион "Мануел Мартинес Валеро" Ламин Ямал откри резултата рано-рано. Алваро Родригес обаче възстанови равенството в 29-ата минута. След поредица от пропуски на каталунския гранд Феран Торес все пак върна преднината на "лос кулес" в 40-ата минута. През втората част Маркъс Рашфорд успокои страстите. Тимът на Ханзи Флик събра 55 точки на върха - 4 пред Реал Мадрид, който е с мач по-малко.

Гостите влязоха много агресивно в срещата. Още във втората минута Ямал се размина на сантиметри от попадение. Логичното се случи в шестата минута, когато Олмо изведе Ламин Ямал, който преодоля Пеня за 0:1. Олмо и Торес не намериха целта при изгодни ситуации. След това главният съдия подмина на два пъти претенции на домакините за дузпи.

В 28-ата минута Дани Олмо разтресе напречния стълб. Малко по-късно Родригес се включи от втора линия, за да възстанови паритета. В 33-тата минута Торес направи фамозен пропуск. Той уцели две греди в рамките на секунди. До почивката испанският нападател се реваншира с гол - 1:2. Пропуските на Барса се рояха един след друг. Лопес и Рафиня не съумяха да оползотворят добри шансове. 

В 50-ата минута тимът на Ханзи Флик можеше да съжалява горчиво за изтърваните възможности, ако Родригес бе със сантиметри по-точен. 120 секунди след това попадение на Мендоса бе отменено заради засада. Адам Боаяр също се размина с изравняване. В 72-рата минута Рашфорд успокои страстите с гол за 1:3. До края на мача Гарсия направи достатъчно, за да не допусне попадение.

