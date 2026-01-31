Ливърпул продължава с разгромите! Виртц и Екитике с основна роля

Ливърпул победи Нюкасъл с 4:1.

В първите минути опасни положения липсваха. Към средата на полувремето Поуп улови удар на Екитике. Ван Дайк пък се отчете с важна намеса в своето наказателно поле. В 25-ата минута Барнс уцели греда от фаул. Екитике изтърва златен шанс за Ливърпул, но актвацията в редиците на домакините бе видна. Тъкмо в този момент те инкасираха гол. В негов автор се превърна Гордън.

Отговорът не закъсня. Юко Екитике се възползва от прекрасна асистенция на Виртц за 1:1. След 120 секунди отново централният нападател се разписа за 2:1. След почивката голмайсторът пропусна да оформи хеттрика си. В 67-ата минута Виртц и Салах комбинираха, за да може германецът да вкара за 3:1. Малко след това Салах пропусна голяма възможност да се разпише.

В третата минута от добавеното време Конате оформи крайното 4:1.