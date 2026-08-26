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Игор Тиаго е в идеалния отбор на Висшата лига, Бруно Фернандеш удължи рекорд на Ман Юнайтед

26 август 2026, 13:13 часа 414 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com/GettyImages
Игор Тиаго е в идеалния отбор на Висшата лига, Бруно Фернандеш удължи рекорд на Ман Юнайтед

Бруно Фернандеш, който записа 21 асистенции през миналия сезон във Висшата лига, бе обявен за играч на годината, а бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго попадна в идеалния състав редом до суперзвездата Ерлинг Холанд. Фернандеш, който е в Манчестър Юнайтед от 2020 г., отбеляза и девет попадения, с които помогна на "червените дяволи" да завършат на трето място в крайното класиране.

Бруно Фернандеш е играч на годината във Висшата лига

Наградата на Съюза на професионалните футболисти (ПФА) бе спечелена от играч на Манчестър Юнайтед за 12-и път, което е абсолютен рекорд във Висшата лига. Фернандеш е и вторият португалец с отличието след Кристиано Роналдо, който беше победител в анкетата през 2007 г. и 2008 г. Халфът направи отличен пролетен дял във Висшата лига под ръководството на Майкъл Карик, който му даде повече свобода в средата и повече контрол върху нападението. За шестте си години на "Олд Трафорд" Фернандеш има 110 гола и 106 асистенции за, като прехвърли границата от 200 в рамките на 314 мача.

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Игор Тиаго е част от идеалния отбор на Висшата лига

Бруно Фернандеш е вторият футболист на Манчестър Юнайтед с подобно постижение във Висшата лига и първи след Уейн Рууни, който го прави в 295 двубоя. Най-добър млад футболист е Нико О'Райли от Манчестър Сити. Фернандеш е единственият футболист на "червените дяволи" в анкетата, която отново бе доминирана от играчи на Арсенал - Давид Рая, Габриел Магаляеш, Уилиам Салиба, Юриен Тимбер и Деклан Райс, и Манчестър Сити - Нико О'Райли, Раян Шерки, Антоан Семеньо и Ерлинг Холанд.

Единствен извън топ 3 е бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който отбеляза 22 попадения и си спечели място в националния отбор на Бразилия за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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