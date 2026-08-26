Клуб от Висшата лига извива ръцете на Ливърпул за заместника на Салах

Още преди края на миналия сезон в Ливърпул разбраха, че легендата на клуба Мохамед Салах няма да продължи футболната си кариера на "Анфийлд". Изненадващо или не, мърсисайдци все още не ся привлякли играч, който да замени египтянина на дясното крило. Последната трансферна цел на Ливърпул, която да играе на тази позиция е Янкуба Минте от Брайтън, но "чайките" не просто не отстъпват от цената, която искат за гамбиеца, а дори я вдигнаха.

Брайтън вече отказа 2 оферти на Ливърпул

Преди около седмица стана ясно, че Ливъроул има интерес към крилото на Брайтън Янкуба Минте. Той играе по десния фланг на нападението и със скоростта си изглежда като добър заместник на Мохамед Салах. "Червените" изпратиха и две оферти на "чайките" - от 50 и 60 милиона паунда. Но от Брайтън отказаха и двете предложения. На Острова се твърдеше, че на "Фалмър Стейдиъм" 70 милиона паунда за Минте.

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Брайтън иска 80 милиона паунда за Янкуба Минте

Но според журналиста Бен Джейкъбс, сега цената му се е повишила до 80 милиона паунда. Това е отказало Ливърпул, тъй като мърсисайдци не желаят да дават толкова пари за Янкуба Минте, който дори е контузен и се очаква да не играе още 2-3 месеца. Гамбийското крило пристигна в Брайтън през лятото на 2024 г., като тогава беше закупен от Нюкасъл за 35 милиона евро. За двете си години при чайките Минте записа 73 мача във всички турнири, като вкара 10 гола и даде 9 асистенции.

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