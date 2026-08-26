Шави иска да върне Нидерландия в дните на Йохан Кройф

Нидерландия разочарова на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Това беше поредният голям форум, на който "лалетата" не покриха очакванията и се разделиха със селекционера Роналд Куман. След като имена като Пеп Гуардиола, Арне Слот и Роберто Мартинес бяха спрягани за поста, в крайна сметка назначен беше бившият старши треньор на Барселона Шави. Испанецът говори за това как иска отборът да играе и заяви, че желанието му е Нидерландия да практикува доминантен футбол, както го е правила през 70-те и 80-те години на 20-и век.

Шави: "Мисля, че не съм лош вариант"

Ето какво каза Шави пред медиите в Нидерландия: "Искаме да доминираме в мачовете и да контролираме играта с топката. В същото време целим да покажем на хората, че сме отбор със страст, желание и амбиции. Мисля, че не съм лош вариант след хора като Гуардиола и Слот. На трето място съм, така че пак съм на подиума. Не ми пука особено много. Мотивиран съм.

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"Ще променим някои неща"

Ще срещнем Германия - един от най-добрите отбори с един от най-добрите треньори. Това е голямо предизвикателство още от старта, но знам, че ще бъдем напълно готови. Ще променим някои неща, някои навици и ще вкараме нова енергия. Искаме хората в Нидерландия, 18 милиона души, да се гордеят с нас". Първият мач на Шави като селекционер на Нидерландия ще бъде от Лигата на нациите. На 24 септември "лалетата" ще домакинстват на Германия на Юрген Клоп в Амстердам. Останалите два отбора в група В са Сърбия и Гърция.

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