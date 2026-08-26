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Атлетико намери заместник на Хулиан Алварес, „дюшекчиите“ взимат головата машина на Канада

26 август 2026, 12:35 часа 698 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Атлетико намери заместник на Хулиан Алварес, „дюшекчиите“ взимат головата машина на Канада

Атлетико Мадрид може да привлече Джонатан Дейвид от Ювентус това лято. Сделката вероятно ще се осъществи, ако мадридчани продадат Хулиан Алварес на Барселона. Това съобщи италианският спортен журналист и трансферен гуру Фабрицио Романо.

Джонатан Дейвид има 42 гола в 82 мача за „кленовите листа“

Ръководството на „червено-белите“ все още не е влизало в контакт със своите колеги от Ювентус относно канадския национал, изчаквайки развитието около бъдещето на Алварес. 26-годишният Дейвид е в гранда от Торино от 2025 година. Нападателят е бивш играч на Лил и Гент и има 82 мача и 42 гола за националния отбор на Канада.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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