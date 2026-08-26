Атлетико намери заместник на Хулиан Алварес, „дюшекчиите“ взимат головата машина на Канада

Атлетико Мадрид може да привлече Джонатан Дейвид от Ювентус това лято. Сделката вероятно ще се осъществи, ако мадридчани продадат Хулиан Алварес на Барселона. Това съобщи италианският спортен журналист и трансферен гуру Фабрицио Романо.
Джонатан Дейвид има 42 гола в 82 мача за „кленовите листа“
🚨⚪️🔴 Atlético Madrid keep looking for new striker and made contact with Juventus about Jonathan David.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026
No official bid or negotiations but call to ask for deal conditions.
Jonathan David, available to leave Juve in case of good proposal. pic.twitter.com/bqICElCt2l
Ръководството на „червено-белите“ все още не е влизало в контакт със своите колеги от Ювентус относно канадския национал, изчаквайки развитието около бъдещето на Алварес. 26-годишният Дейвид е в гранда от Торино от 2025 година. Нападателят е бивш играч на Лил и Гент и има 82 мача и 42 гола за националния отбор на Канада.
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