ПП се включват в разговорите за ВСС: Виждат риск да не се запълни състава му (ВИДЕО)

Предстоят сериозни разговори с "Прогресивна България" и "Демократична Бъгария". След ясната заявка, че ГЕРБ няма да избират кандидатури, но ще подкрепят част от тях, очевидно активните групи, които ще водим разговори сме ние от опозицията, говоря за ние - "Продължаваме промяната" и "Демократична България", каза депутатът от "Продължаваме промяната" Велислав Величков пред медиите в парламента във връзка със списъка за предложения за кандидати от граждански, съсловни, академични и неправителствени организации.

Той очаква по-дирижиран избор на професионалната квота, като целта на "Продължаваме промяната" е много детайлно изслушване на кандидатите, за да може да се води разговор по имена на истински професионалисти, а не по политически квоти и не с хора, които са доказали услужливостта си към сегашното статукво към съдебната власт.

Може ли да се избере ВСС с незапълнен състав?

Прогнозата на Величков е, че до около 27-28 ноември, най-късно 3 и 4 декември, ще има нов състав на ВСС.

"Не изключвам възможността да има кандидати, които не са събрали 160 гласа и да имаме непълен състав към момента на избора. Знаете, че тогава има нова процедура за останалите места, която се открива поне в двумесечен срок. Надявам се да не стигаме до там и да имаме 11 достойни кандидатури, които да получат необходимия конституционен брой гласове", коментира Величков.

ПП припознава номинации за ВСС

Велислав Величков е доволен от идеята за така нареченото ветрило от предложения за състав на ВСС.

"Тя беше отричана, не беше записана в закона, в крайна сметка влезе в правилата. 26 номинирани кандидати, от които може да припознаваме свои предложения, означава по 2.5 за едно място, което е една отлична конкуренция", заяви още Величков.

Той отличи имената на Андрей Янкулов за прокурорската колегия и Таня Маринова Радуловска за съдийската колегия.

"Видях от кандидатите още 7-8 много читави имена на хора с доказан професионализъм, интегритет, без скандали и публично известни зависимости. Разбира се, предстои детайлен прочит на техните биографии, но мога да кажа, че в "Продължаваме промяната" ще предложим хора от така номинираните от инициращите организации, което разбира се, не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември", посочи още Величков. ОЩЕ: "Отворихме ветрилото": 26 са предложенията за ВСС от НПО и физически лица - ПБ каза какво следва (ВИДЕО)