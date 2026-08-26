За да предотврати провеждането на един и същ двубой: УЕФА въведе ново правило в Шампионска лига

УЕФА ограничи възможността Ливърпул да приеме Реал Мадрид по време на трети пореден сезон в основната фаза на Шампионска лига. От централата въведоха правилно, чието цел е да предотврати провеждането на един и същ двубой в основната фаза на турнира в три поредни години. По този начин на жребия в четвъртък ще остане само възможността Ливърпул да гостува на Реал Мадрид.

Ливърпул прие два пъти Реал Мадрид в последните два сезона

Параграф 16.03 от регламента на Шампионската лига за миналия сезон гласи: „Администрацията на УЕФА може да определи алтернативни условия за жребия в съответствие с принципите, определени от Комитета за клубните състезания, както и да адаптира някои от условията на жребия, за да избегне ситуации, при които не може да бъде направен жребий, и/или да вземе предвид всички съществуващи ограничения в резултат на решения, взети от Изпълнителния комитет на УЕФА“.

„Комитетът за клубните състезания на УЕФА определи допълнително условие, което може да бъде приложено при жребия за Шампионската лига през сезон 2026/27. То гласи, че един и същ двубой между два отбора не може да се повтаря в рамките на едно и също състезание с един и същ домакин в три последователни сезона“.

„Това означава, че ако два отбора, които вече са играли един срещу друг в основната фаза на Шампионската лига през сезон 2024/25, отново бъдат изтеглени един срещу друг със същия домакин в основната фаза през сезон 2025/26, те няма да могат да бъдат изтеглени един срещу друг със същия домакин и през сезон 2026/27.“

Ливърпул спечели и двата си предишни мача срещу Реал в основната фаза. През сезон 2024/25 – първият след промяната на формата – голове на Алексис Мак Алистър и Коди Гакпо през второто полувреме донесоха победата с 2:0.

Почти 12 месеца по-късно единственият гол отново бе дело на Мак Алистър, който в 61-вата минута се разписа с глава след изпълнение на свободен удар от Доминик Собослай.

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