АЕК - Левски НА ЖИВО: Остават броени часове до реванша от плейофите на Шампионска лига

Отборите на Левски и АЕК Атина излизат един срещу друг в реванша от плейофите на Шампионска лига. "Сините" са се прицелили в първо участие в основната фаза на най-елитния клубен турнир за първи път от 20 години насам. След като първата среща, изиграла се на Националния стадион "Васил Левски" завърши 0:0, всичко ще се реши на терена в Гърция. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите неговия развой НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: АЕК - Левски

Сблъсъкът в гръцката столица се очертава да бъде изключително интересен. И двата тима имат добри шансове за продължаване напред. Двубоят на 26 август, сряда, е с начален час 22:00 българско време. Час по-рано двамата треньори ще обявят своите стартови състави за двубоя. Хулио Веласкес няма да може да разчита на петима футболисти. Става въпрос за Акрам Бурас, Мустафа Сангаре, Оливър Камдем, Радослав Кирилов и Стипе Вуликич, които отсъстват от групата заради контузия.

Очаквайте подробности!

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Преди мача

До този момент отборът на Хулио Веласкес се представя отлично на европейската сцена. В първите три кръга от предварителната фаза "сините" победиха Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати. Сега единствено гръцкият първенец стои на пътя на Левски на първо участие в Шампионска лига от 20 години насам.

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