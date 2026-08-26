Христо Янев преди реванша в Лига Европа: "Това е шанс да покажем от какво тесто сме"

ЦСКА загуби тежко първия си мач от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. "Червените" допусна поражение от носителя на Купата на Гърция ОФИ Крит с 0:3 в гостуването. Сега предстои реванш, който ще се изиграе на 27 август, от 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде пресконференция преди двубоя. На нея той каза, че "армейците" вярват във възможностите си и искат да покажат добра игра.

Христо Янев: "Готови сме да променим това, което трябва"

Ето какво каза Христо Янев: "Всяко едно предизвикателство е добро, вярвам в момчетата. Вярвам, че имаме сили да направим добър мач и ако имаме късмет, да отстраним този отбор. Имаме достатъчен брой футболисти, които ще заместят отсъстващите. Надявам се да направим повече от нас, за да направим необходимото в мача. Готови сме да променим това, което трябва. Няма какво да се заблуждаваме, 0:3 е лош резултат и голямо предизвикателство, но вярваме в нашите възможности, готови сме да излезем и да покажем една добра игра.

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"Това е шанс да покажем от какво тесто сме омесени"

Гледахме внимателно какво направихме в първия мач, имахме достатъчно ситуации, от които трябваше да вкараме гол. Но във футбола се броят голове, трябва да променим това нещо, да сме по-концентрирани, по-точни в завършващия удар и да направим така, че мачът да отиде в посока, в каквато ние искаме. Не трябва един резултат да променя нагласата ни за работа, самочувствието ни. Не сме първият и последният отбор в света, които ще загуби с 0:3. Това е шанс да покажем от какво тесто сме омесени и какво може да покаже всеки, за да помогне на отбора.

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"Затова дойде това наше решение"

Отлагането на мача с Локомотив София? Разбира се, че кадровите проблеми от мача повлияха. Имахме нужда да си поемем въздух, да се концентриране. Най-добрият шанс е да се подготвим за мача, с цялата група. Затова дойде това наше решение, надявам се то да даде добър резултат. Макаби дойде, показа завидно самочувствие и ни затрудниха максимално. Трябва да вадим всичко позитивно от нашите мачове, трябва да запазим добрата енергия и да се опитаме да преодолеем трудностите, утре имаме сериозно предизвикателство след 0:3 в първия мач".

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