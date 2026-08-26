ДБ с тежка оценка за първите 100 дни на кабинета "Радев"

"Демократична България" определи бюджета за 2027 г. като големия тест за правителството и заяви готовност да участва в разговори за промени в съдебната система. Позицията беше представена от Надежда Йорданова в декларация от парламентарната трибуна.

Йорданова заяви, че формацията ще следи дали нарастващите разходи и дефицити отново ще бъдат прехвърлени върху средната класа, икономически активните граждани и бъдещите поколения.

От "Демократична България" се обявиха против увеличаването на данъците, което според тях е опит на управляващите да компенсират липсата на структурни реформи. Още: Олигархията се прегрупира около Радев и Копринков: Иво Мирчев заговори за натиск срещу ДАНС

Готовност за разговори за съдебната реформа

ДБ заяви, че е готова да разговаря по конкретни промени в съдебната система. Сред приоритетите, посочени от формацията, са по-голяма прозрачност и отчетност на Висшия съдебен съвет, нови правила за административните ръководители и усъвършенстване на механизма за разследване на главния прокурор.

В същото време обаче от обединението отправиха критики към предложенията на "Прогресивна България", като посочиха, че в тях липсва цялостна концепция за реформа на прокуратурата.

"Как ще бъде ограничена прекомерната ѝ централизация? Как отделният прокурор ще бъде реално независим? Как ще има отчетност по дела с висок обществен интерес? Как ще бъде прекъсната възможността прокуратурата да бъде бухалка срещу едни и чадър над други?", попитаха от ДБ. Още: "Това ни поставя в ъгъла" Надежда Йорданова за отсъствието на България от "Коалицията на желаещите"

ДБ с критика към първите 100 дни на кабинета

От "Демократична България" представиха и своята оценка за първите 100 дни на правителството "Радев".

Според формацията управлението се характеризира с:

повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи;

политически декларации вместо реални решения за цените;

кадрово прегрупиране с кадри на ИНТ, ГЕРБ, БСП и ДПС вместо демонтаж на зависимостите;

календар от задачи вместо измерима програма за управление;

"празен стол" вместо влияние в Европа;

посочване на врагове и насаждане на разделение вместо лидерство и обществено единство.

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От ДБ подчертаха, че именно бюджетът за 2027 г. ще покаже дали управляващите ще изберат реформи или ще продължат да прехвърлят цената на управленските си решения върху гражданите.