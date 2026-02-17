Верен на Ливърпул: Юрген Клоп отби офертите на два английски гранда

Въпреки че се раздели с Ливърпул още през 2024 година, оставяйки зад себе си едни от най-великите страници от историята на английския гранд, Юрген Клоп избра да остане верен на принципите си и днес. Той е отхвърлил дръзките офрети на други два престижни английски тима - Манчестър Юнайтед и Челси. Германецът предпочете да постави на преден план своята почивка и уважението към наследството, което остави на "Анфийлд" пред възможността веднага да застане начело на друг отбор от Висшата лига.

Юрген Клоп отхвърля предложения от Манчестър Юнайтед и Челси

Агентът на Клоп Марк Косицки сподели, че и двата клуба са се поинтересували за възможността да привлекат бившия наставник на Ливърпул след раздялата му с мърсисайдци. Той обаче вече е бил категоричен в позицията си, че няма да води друг английски клуб след времето си в Ливърпул.

Престоят на Юрген Клоп в Ливърпул е определящ за цяла една епоха. Под ръководството му през 2019 година клубът спечели шести трофей в Шампионска лига, а после сложи край на 30-годишната суша за титла, печелейки Висшата лига през сезон 2019-2020.

Треньорът обясни напускането си с откровеност: енергията, необходима за поддържането на такъв интензивен проект, е била изчерпана. След близо десетилетие на силна емоционална и състезателна интензивност, той е почувствал, че моментът да сложи край на цикъла е настъпил. Наследството му обаче се простира далеч отвъд трофеите. Зад себе си Клоп оставя своята футболна идентичност, работна етика и невероятна връзка с феновете на тима.

