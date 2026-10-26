Жозе Моуриньо засипа с похвали човека, който "заключи" Ямал в Ел Класико

Реал Мадрид, който определено се намира в по-слаба форма от вечния си съперник Барселона от началото на настоящия сезон, взе победата в Ел Класико, въпреки че очакванията на мнозина бяха за победа на каталунците. Една от основните причини за този триумф беше представянето в защита, а там Марк Кукурея беше главно действащо лице. Той почти не изпусна Ламин Ямал през целия мач, като записа много впечатляваща статистика. Заслужено, Жозе Моуриньо изсипа куп похвали по негов адрес.

Жозе Моуриньо: "Много е трудно да се играе срещу Ямал"

Ето какво каза Жозе Моуриньо за Марк Кукурея пред испанското издание "Sport": "Кукурея се прави фантастично. Много е трудно да се играе срещу Ямал, защото не само, че е много добър, но е и много умен, и тази вечер направи всичко възможно, за да бъде изгонен Куку". В срещата Реал Мадрид поведе с гол на Килиан Мбаше през първото полувреме. Барселона изравни с гол на Рафиня след около час игра, но "белите" взеха победата с нов гол на Мбапе късно в мача.

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Марк Кукурея беше на висота срещу Барселона

Марк Кукурея премина в Реал Мадрид от Челси през лятото срещу 55 милиона евро. От началото на сезона той записа 13 срещи за "кралете". Испанецът, който стана световен шампион на Мондиал 2026, изигра много добър мач срещу Барселона. Той изигра цялата среща, като спечели 4 единоборства, направи 5 изчиствания, отне топката 3 пъти, пресече 3 подавания и спечели топката обратно за своя отбор 6 пъти. Освен това, Кукурея не загуби топката нито веднъж и записа 95% точност на подаванията.

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